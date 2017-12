Nouă confirmare a existenţei misterioasei energii întunecate

O echipă de astrofizicieni americani a anunţat identificarea unei noi metode ştiinţifice ce confirmă existenţa misterioasei energii întunecate în Univers, o forţă a cărei existenţă ipotetică a fost postulată pentru a explica de ce Universul continuă să se extindă, deşi acceleraţia gravitaţională ar trebui să-l facă să se contracte. În astronomie, energia întunecată este o formă de energie ipotetică prezentă în tot Universul, ce generează o forţă care se comportă ca o gravitaţie negativă (repulsivă), acţionînd contrar forţei gravitaţionale. Astfel, energia întunecată ar putea explica accelerarea expansiunii Universului. Scopul cercetărilor astrofizice actuale în domeniu este măsurarea precisă a vitezei de expansiune a Universului, pentru a determina modul în care această expansiune variază în timp.

Cu ajutorul observaţiilor realizate de telescopul cu raze X Chandra, aparţinînd NASA, astrofizicienii americani susţin că pot confirma ipoteza existenţei energiei întunecate. Echipa de cercetători de la Observatorul Smithsonian de Astrofizică, a studiat volumul de creştere a structurii clusterelor de galaxii, cele mai mari aglomerări de materie din Univers. Studiul s-a desfăşurat pe durata mai multor ani, diferă de alte metode de cercetare a energiei întunecate, precum sînt cele bazate pe observarea exploziilor supernovelor, stele foarte masive aflate în ultimele stadii ale vieţii, care explodează cu o energie colosală şi cu o luminozitate de aproximativ zece miliarde de ori mai puternică decît a Soarelui. Aceste noi rezultate ne oferă un test independent crucial privind existenţa energiei întunecate, căutată îndelung de astrofizicieni. Aşa cum arbitrii de fotbal se plasează în anumite zone ale terenului de joc pentru a observa cu o cît mai mare acurateţe anumite faze, şi cercetătorii încearcă să adopte aceeaşi metodă în studiul asupra energiei întunecate.

Principala descoperire a astrofizicienilor americani este că energia întunecată, responsabilă de expansiunea Universului, mai are un efect foarte important şi anume, previne creşterea continuă a clusterelor de galaxii, prin acumulare de materie sub efectul imenselor cîmpuri gravitaţionale dezvoltate de acestea. S-a folosit telescopul orbital Chandra pentru studierea formării unor clustere de galaxii din urmă cu miliarde de ani şi au obţinut date care confirmă faptul că misterioasa energie întunecată este o forţă universală ce guvernează expansiunea materiei în Univers. În absenţa energiei întunecate, aceste gigantice clustere de galaxii ar deveni din ce în ce mai mari şi mai dense, neexistînd nicio forţă care să se opună forţei gravitaţionale ce ar fi suverană în Univers. Însă, în ultimele miliarde de ani, acestea nu s-au mărit, ceea ce constituie o dovadă logică a existenţei energiei întunecate. Studiul a fost realizat în urma observării a 86 de clustere de galaxii ce au început să se formeze în urmă cu 5,5 miliarde de ani. Astfel, istoria Universului apare ca o încleştare perpetuă între energia întunecată şi materia întunecată, o altă ipoteză a astrofizicienilor, care sub imperiul forţei gravitaţionale dezvoltate se opune destrămării Universului în spaţiu, în cazul în care forţa repulsivă a energiei întunecate ar fi singura ce acţionează. Aceste concluzii confirmă de altfel şi teoria relativităţii generale, gîndită de Albert Einstein în urmă cu un secol.