Nouă creştere a bugetului militar al Chinei

China a anunţat ieri că va majora cu 12,2% bugetul său militar în 2014, ceea ce reprezintă o nouă creştere de două cifre, în timp ce Beijingul este implicat în diferende teritoriale puternice cu mai multe state vecine. Cheltuielile militare ale ţării vor atinge în acest an 808,23 miliarde de yuani (95,9 miliarde de euro), a anunţat Ministerul de Finanţe într-un raport pregătit pentru o sesiune a Adunării Naţionale Populare (ANP) a Parlamentului chinez. Ca o dovadă a ambiţiilor sale de a-şi consolida statutul de putere militară, Beijingul şi-a sporit periodic cheltuielile pentru Apărare, care au crescut cu 11,2% în 2012, apoi cu 10,7% în 2013. Bugetul apărării chinez este al doilea cel mai ridicat din lume, dar se află cu mult în spatele celui al SUA (632,8 miliarde de dolari aşteptaţi în acest an, respectiv 460 miliarde de euro). Însă experţii occidentali se declară convinşi că cheltuielile militare reale ale Beijingului depăşesc cu mult valorile anunţate. Pentagonul a apreciat astfel că China a cheltuit în 2012, pentru apărarea sa, între 135 şi 215 miliarde de dolari (98 şi 156 de miliarde de euro).

Această creştere a mijloacelor apărării chineze a provocat îngrijorări din partea SUA şi a vecinilor gigantului asiatic, în special Japonia. Relaţiile dintre Tokyo şi Beijing s-au deterioriat grav în ultimul an, din cauza disputei privind suveranitatea unor insule nelocuite din Marea Chinei de Est, administrate de Japonia sub numele de Senkaku, dar revendicate de China sub denumirea de Diaoyu. Semn al creşterii tensiunilor regionale, Guvernul japonez a decis, la jumătatea lui decembrie, să îşi crească cheltuielile militare cu 5% în următorii cinci ani, cu un buget de 24.700 miliarde de yeni (175 de miliarde de euro) în perioada 2014 - 2019. Tokyo şi-a atras atunci criticile Beijingului, care a declarat că decizia Japoniei nu poate decât să provoace îngrijorări grave în rândul ţărilor riverane din Asia şi al comunităţii internaţionale.