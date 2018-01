„Noua“ declarație 600, aberantă ca România

Contribuția impusă prin noua (re)invenție a Fiscului, respectiv Declarația 600, nu e un impozit, ci doar îți dă dreptul la anumite prestații în sistemul medical de stat; dar, dacă în 2018 nu realizezi veniturile pe care le-ai realizat în 2017, la anul nu mai plătești contribuția. Desigur, banii dați pentru 2017 nu îi mai recuperezi, spune expertul KPMG România Mădălina Racovițan - „Scopul formularului 600 este de a emite decizii de impunere pentru CASS, pentru respectivele venituri, indiferent că ai sau nu salariu. Până acum datorai CASS pe venituri independente doar dacă nu aveai venituri din salarii. Contribuția e de 10%, adică 2.280 lei pentru 2018“. În practică, dacă cineva a avut în 2017 un contract care a depășit 22.800 lei, dar care nu se va mai materializa în 2018 și nici în anii care urmează, el/ea va plăti statului contribuție pentru o sumă pe care nu o va mai încasa. E corect? Nu prea, dar așa e-n România. De notat că dacă o persoană fizică încheie mai multe contracte într-un an, pentru perioade limitate, de două - trei luni, dar suma anuală nu trece de 22.800 lei, nu trebuie să depună formularul 600. O opinie mult mai dură au cei de la Consiliul IMM. Secretarul general al CNIPMMR, Liviu Rogojinaru, apreciază că este „inuman, incorect și ireal să îi spui unui om, care încearcă să muncească corect, să-și găsească un job, să mai plătească încă o dată și încă o dată ceea ce a plătit inițial. Vorbim totuși despre oameni care vor să mai facă ceva în part time“ - „Astfel de măsuri fac parte dintr-un ansamblu al instabilității economice. Am primit foarte multe comunicări de la ANAF să mă prezint la poștă să ridic diverse datorii de 10 lei, 12 lei, pe care le am din nu știu ce an și nu știu de unde. Această foame de a aduce cât mai multe resurse rapid, fără să ne gândim la implicații și punând oamenii pe drumuri, este un lucru cel puțin neserios“. Nu în ultimul rând, antreprenorii apreciază ca 2018 va fi anul exceselor Fiscului asupra contribuabililor, pentru că există OUG 116/2017, prin care inspectorii au dreptul la premii (15% din sumele recuperate).