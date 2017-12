Nouă filme străine, pe lista scurtă pentru Oscar

Nouă producţii străine, printre care şi pelicule din Bulgaria sau Kazahstan, se află pe lista scurtă a favoritelor pentru nominalizări la premiul Oscar la categoria rezervată filmelor străine, la gala din acest an. Academia Americană de Film a anunţat că o comisie formată din câteva sute de membri a selectat cele nouă filme din cele 65 care s-au calificat la această categorie pentru a intra în cursa spre Oscar. Numărul acestora va fi însă redus din nou la cinci, care vor fi nominalizate la Oscar, în cadrul categoriei rezervată filmelor străine. În etapa următoare a procesului de nominalizare, mai mulţi invitaţi speciali din New York şi Los Angeles vor viziona câte trei filme, în fiecare zi, în perioada 29-31 ianuarie şi vor alege cele cinci filme nominalizate la Oscar, ce vor fi anunţate pe 2 februarie.

Pe lista scurtă a filmelor străine ce ar putea fi nominalizate anul acesta la Oscar se află producţiile „Das Weisse Band” de Michael Haneke, reprezentând Germania şi Austria, „El Secreto de Sus Ojos” de Jose Campanella, Argentina, „Samson & Delilah” de Thornton Warwick, Australia, „The World Is Big and Salvation Lurks Around the Corner” de Stephan Komandarev, Bulgaria, „Un Prophète” de Jacques Audiard, Franţa, „Ajami” de Scandar Copti şi Yaron Shani, Israel, „Kelin” de Ermek Tursunov, Kazahstan, „Winter in Wartime” de Martin Koolhoven, Olanda şi „The Milk of Sorrow\" de Claudia Llosa, Peru. Gala premiilor Oscar va avea loc pe 7 martie la Teatrul Kodak din Los Angeles.