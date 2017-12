Noua generaţie de aparate electrocasnice bate la uşă

TOTUL ŢINE DE… IMAGINE Desfăşurat între 6 şi 11 septembrie, la Berlin, Târgul Produselor Electrocasnice (IFA), cel mai mare eveniment de gen din lume, a atras ca un magnet marii producători, care s-au grăbit în lansări şi anunţuri ale celor mai noi aparate. Smartphone, phablet, televizoare 4K, ceasuri inteligente, sisteme audio desprinse din filmele SF sau alte minunăţii interconectabile, toate se lansează de obicei la IFA. Prezenţa în târg este marcă a succesului, aşa că marii producători creează în jurul standurilor lor adevărate spectacole şi se întrec în oferte. Alcatel, Acer, Archos, Asus, Braun, HTC, Intel, Lenovo, LG, Loewe, Panasonic, Philips, Samsung, Sharp, Sony, Toshiba şi mulţi alţii au standuri în cadrul IFA. Organizatorii se aşteaptă la peste 240.000 de vizitatori pentru a vedea produsele expuse, pe o suprafaţă de 142.200 de metri pătraţi, de cei 1.439 de expozanţi din 57 de ţări. IFA este evenimentul care indică consumatorilor pentru ce să strângă bani în câteva luni.

GADGET PE PATRU ROŢI Cum piaţa telefoniei mobile se apropie de saturaţie, în viitor se mizează pe industria auto şi pe tehnologia ce poate fi integrată în automobile. Unul dintre scopuri este creşterea siguranţei şoferului şi a pasagerilor, precum şi oferirea posibilităţii de comunicare şi control cât mai avansat al funcţiilor multimedia din maşină. Smartphone-ul este elementul-cheie şi fiecare producător auto încearcă să dezvolte o tehnologie proprie de a-l integra. AppLink şi Syncs sunt cele două componente prin intermediul cărora noile maşini Ford pot accesa smartphone-ul şi pot comunica direct cu aplicaţiile instalate pe acesta. Ford a încheiat numeroase parteneriate pentru a promova cât mai mult acest sistem şi are succes destul de mare în rândurile utilizatorilor, dar şi printre dezvoltatorii de aplicaţii. Sistemul este deja disponibil în peste 40 de ţări din Europa şi Asia. Chiar dacă sistemul pare rudimentar la prima vedere, ecranul nefiind unul foarte complex, ideea este ca interacţiunea vocală să fie cheia comunicării şoferului cu maşina. Acestuia nu trebuie să îi fie distrasă atenţia de un ecran cu multe icoane, cum se întâmplă în cazul smartphone-ului.

Cele două maşini prezentate la Berlin sunt Ford EcoSport şi Ford S-Max Concept. Prima este deja disponibilă în Europa şi va fi produsă, în primă fază, într-o ediţie limitată de 500 de bucăţi cu toate opţiunile incluse. Precomanda se face de pe contul de social media al producătorului, de pe Facebook. Al doilea model, S-Max Concept, este o bijuterie tehnologică ce deţine o mulţime de funcţii utile. Poate comunica cu alte maşini de acelaşi fel pentru „a cunoaşte” automat starea traficului de la maşinile din faţă sau de pe contrasens. Deţine un monitor de tip EKG pentru bătăile inimii în scaunul din faţă, senzori pentru diabetici pe scaunul din spate, poate parca singură atât lateral, cât şi cu spatele, chiar şi în locuri mai strâmte. Noul S-Max Concept va funcţiona, desigur, cu cel mai puternic motor EcoBoost, pe care Ford îl produce în prezent.

INSPECTOR GADGET După ceasul inteligent Samsung a mizat să rupă inima târgului de la Berlin pe televizorul Ultra HD, care are o rezoluţie de patru ori mai bună decât un televizor Full HD. Are o diagonală de 250 de centimetri, iar în varianta UHD F9000, imaginea are opt milioane de pixeli, televizorul putând fi controlat prin gesturi şi voce. Mai există şi o variantă cu ecran curbat. Anul acesta, şi LG a prezentat un ecran OLED curbat, numai bun pentru impresionat publicul larg.

Şi cei de la Sony au pariat totul pe imagine, prezentând camere foto noi şi televizoare spectaculoase. Vedeta a fost însă smartphone-ul Xperia Z1, cu cameră de 20,7 megapixeli care filmează… dinozauri. Xperia Z1 este rezistent la apă şi este, pur şi simplu, bijuteria tehnologică a celor de la Sony, îmbinând cele mai performante tehnologii, design, conectivitate şi o cameră foto revoluţionară. Camera încorporată de noul Xperia Z1 oferă acelaşi nivel de calitate şi performanţă ca o cameră foto compactă digitală, graţie lentilelor G Lens, senzorului mare de imagine CMOS Exmor RS for mobile şi procesorului de imagine BIONZ for mobile. Telefonul dispune şi de o suită de aplicaţii şi efecte speciale pentru fotografie, opţiuni pentru reţelele sociale şi funcţii inovatoare de căutare grafică, dar şi multe alte aplicaţii ce vor fi disponibile ulterior. De exemplu, după ce fotografiază, utilizatorii pot să încarce şi să posteze automat pozele în PlayMemories Online, un serviciu de cloud pentru imagini, cu opţiunea de sincronizare. Acest serviciu poate fi accesat oricând, prin smartphone, tabletă sau PC.

APARATE PENTRU TOŢI HTC a prezentat modelul One Max, pe care, însă, nu l-a lansat în mod oficial. Prototipul are display de 5,9 inci, mai mare decât Note 3, dar mai mic decât Sony Xperia Z Ultra. Acest smartphone va fi echipat cu un procesor Snapdragon 800 şi 2GB RAM. Lenovo a prezentat laptopuri ultrasubţiri, cu baterii cu o autonomie de peste 17 ore. În zilele următoare, şi Motorola va lansa un smartphone mult mai interesant decât tot ce a lansat până acum. Modelul Droid 5 va avea tastatură Qwerty şi chiar o carcasă din kevlar, material utilizat la vestele antiglonţ, făcută la comandă.

Nici pasionaţii de jocuri nu au fost neglijaţi la această ediţie a IFA. Pe lângă gadgeturi smart, multe companii producătoare periferice au venit cu soluţii de gaming pe cât de interesante, pe atât de performante. Tastaturi cu taste mecanice, mouse-uri fără fir sau care se pot muta de pe un calculator pe altul printr-un singur click, toate sunt destinate pasionaţilor de jocuri pe laptop, PC, console.