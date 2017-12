Noua generaţie de ofiţeri militari de marină a depus jurămîntul

Sfîrşitul de săptămînă a fost plin de emoţii pentru studenţii din anul I al Facultăţii de Marină Militară din cadrul Academiei Navale „Mircea cel Bătrîn” (ANMB) Constanţa. Cei 43 de „boboci” (39 de băieţi şi 4 fete) au jurat, sîmbătă, 24 octombrie, credinţă ţării. La eveniment au participat, pe lîngă rudele şi prietenii studenţilor şi reprezentanţi Ministerului Apărării Naţionale şi ai autorităţilor centrale şi locale. „Trebuie să vă spun că meseria armelor nu a fost, nu este şi nu va fi niciodată uşoară. Meseria noastră presupune multă muncă şi multe sacrificii şi privaţiuni, dar şi multe satisfacţii, pentru că nimic nu este mai de preţ, mai demn de glorie şi de recunoştinţă decît slujirea patriei sub pavilionul tricolor!”, a declarat, în alocuţiunea sa, şeful Statului Major al Forţelor Navale, contraamiral de flotilă, Dorin Dănilă. Festivitatea depunerii jurămîntului militar s-a încheiat cu defilarea studenţilor de anul I. „Cariera militară implică foarte multă seriozitate şi responsabilitate, însuşiri care vreau să stea la baza formării mele. Pînă acum, pot spune că a fost şi greu, dar şi uşor. Pregătirea a fost obositoare, dar a fost frumos”, a declarat Olimpia Mirea, una dintre cele patru fete care, anul acesta, au intrat la Facultatea de Marină Militară din cadrul ANMB. Concomitent cu desfăşurarea festivităţii de depunere a jurămîntului, la ANMB a avut loc „Ziua Porţilor Deschise”, desfăşurată sub deviza „Fii student pentru o zi la Academia Navală „Mircea cel Bătrîn””. Manifestarea a fost organizată cu ocazia manifestărilor dedicate Zilei Armate Române - sărbătorită în fiecare an pe 25 octombrie - şi s-a adresat liceenilor care doresc să devină viitori ofiţeri de marină.