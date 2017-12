Nouă judeţe rămân sub cod galben de ploi până mâine seară

Nouă judeţe din jumătatea de sud a ţării, respectiv Caraş-Severin, Mehedinţi, Gorj, Vâlcea, Argeş, Dâmboviţa, Prahova, Buzău şi Vrancea, rămân sub cod galben de ploi până mâine la ora 20.00, potrivit unei atenţionări emise joi de Administraţia Naţională de Meterologie (ANM). Aceste nouă judeţe, împreună cu Hunedoara şi Doljul, se află sub cod galben de ieri seară. Potrivit ANM, judeţele Hunedoara şi Dolj vor ieşi de sub cod galben astăzi la 23.00. În Oltenia, Muntenia şi sudul Banatului, cantităţile de apă vor depăşi 15-20 litri pe metru pătrat, iar în zona Munţilor Banatului, Carpaţilor Meridionali şi de Curbură se vor acumula 25-40 litri pe metru pătrat. De asemenea, vântul va avea intensificări în regiunile sudice, cu viteze ce vor depăşi la rafală 50-60 de kilometri pe oră, şi temporar în restul teritoriului, în principal în timpul averselor. Vremea rea va afecta şi celelalte regiuni ale ţării, dar pe arii restrânse, în special în a doua parte a zilei de mâine.