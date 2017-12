Nouă medalii pentru cluburile din județul Constanța la CN de lupte cadeți

Ieri, în Sala Sporturilor din Constanța, s-au încheiat Campionatele Naționale individuale de lupte rezervate cadeților (sportivi cu vârsta între 15 și 17 ani), competiție care a reunit la start circa 400 de sportivi, de la stilurile libere și greco-romane, precum și de la lupte feminin. Conform așteptărilor, luptătorii legitimați la cluburile constănțene s-au aflat în prim-plan, reușind să cucerească în total nouă medalii, dintre care patru de aur, una de argint și patru de bronz. Campioni naționali au devenit Andreea Ana (categoria 46 kg, este legitimată la CSȘ Mangalia), Cristina Pintilie (49 kg, LPS „Nicolae Rotaru” Constanţa) și Sebastian Raicea (100 kg, LPS „Nicolae Rotaru”), toți trei la stilul libere, plus Răzvan Arnăut (50 kg, CS Farul Constanţa), la stilul greco-romane. De asemenea, Florin Gheorghe (LPS „Nicolae Rotaru”) a ratat pentru puțin aurul, fiind învins în ultimele secunde ale finalei de la 63 kg, greco-romane, de către Alexandru Dosoftei (CSȘ Bacău). Au cucerit medalii de bronz Elena Sandu (46 kg LL, LPS „Nicolae Rotaru”), Ana-Maria Bunduc (52 kg LL, Mangalia), Florin Tiţa (50 kg LGR, CS Farul) și Andrei Niculaescu (100 kg LGR, LPS „Nicolae Rotaru”), în timp ce Gabriela Carazeanu (56 kg LL, CSȘ Medgidia), Iulian Popa (54 kg LGR, LPS) și Vlăduţ Popa (85 kg LGR, LPS „Nicolae Rotaru”) au fost învinși în meciurile decisive pentru bronz și au terminat pe locul 5. Antrenorii sportivilor constănțeni sunt Ioan Giuglea și Valentin Dobrin (ambii la LPS „Nicolae Rotaru” Constanţa), Gheorghe Grigore, Vasile Dușu și Florin Uzum (toți la CS Farul Constanţa), Daniel Toader (CSȘ Medgidia), Marian Oancea și Cornel Trucmel (ambii CSȘ Mangalia).

Competiția a fost organizată de Federația Română de Lupte, în colaborare cu Asociația Județeană de Lupte Constanţa, DSTJ Constanța, CS Farul Constanţa și LPS „Nicolae Rotaru” Constanţa. „Competiția a fost foarte frumoasă, am avut un număr foarte mare de sportivi, iar mulți dintre ei sunt foarte bine pregătiți, mai ales că aceste Campionate Naționale au fost criteriu de calificare pentru Campionatele Euorpene. Sportivii din județul Constanța au avut evoluții destul de bune, iar cei care au câștigat medaliile de aur vor face parte din loturile naționale. În ședința de Birou Federal se va decide care va fi componența lotului pentru competiția de la Subotica. Organizarea a fost foarte bună, iar împreună cu DSTJ am găsit o soluție pentru cazare în această perioadă de plin sezon estival, în tabăra de la Eforie, iar noi am asigurat transportul la Constanța”, a declarat Lucian Luca, vicepreședinte al Federației Române de Lupte. Organizatorii i-au oferit o diplomă de excelență fostului luptător constănțean Ender Memet, „pentru merite deosebite în promovarea și dezvoltarea luptelor sportive în România”.