Nouă milioane de dolari pentru Hugh Laurie, ca să rămînă dr. House

În ţara lui natală, Marea Britanie, actorul de 49 de ani este în continuare asociat cu rolurile sale comice din “Blackadder”, “Jeeves and Wooster” sau “A Bit of Fry and Laurie”. Peste Oceam însă, este vedeta unuia dintre cele mai populare seriale de televiziune, iar personajul său, irascibilul medic Gregory House, i-a adus două Globuri de Aur şi trei nominalizări la Emmy. Actorul britanic a devenit chiar unul dintre cei mai bine plătiţi actori de televiziune după semnarea unui contract în valoare de nouă milioane de dolari pentru a continua să-i dea viaţă personajului Gregory House în popularul serial de televiziune. Hugh Laurie va primi 400.000 de dolari pentru fiecare episod al serialului căruia îi va asigura existenţa pînă în 2012. Doar Charlie Sheen, William Peterson, vedeta din “CSI” şi Kiefer Sutherland, protagonistul serialului “24” cîştigă mai mult decît Hugh Laurie.

La începutul serialului, era puţin cunoscut audienţei americane şi primea un salariu de ordinul zecilor de mii de dolari. Producătorul David Shore a fost uimit să afle după mai multe episoade că Hugh Laurie este britanic, pentru că vorbeşte impecabil cu accent american. Avînd în vedere succesul tot mai mare al serialului “House”, salariul său a crescut, ceea ce a condus la încheierea unui nou contract cu Universal Media Studios, iar actorul britanic a ajuns în rîndul celor mai bine plătiţi cinci actori de televiziune din SUA. În cadrul noului contract, Hugh Laurie este creditat şi ca producător al serialului. “House” revine pe micile ecrane din SUA cu cel de-al cincilea sezon, de săptămîna viitoare. Al patrulea sezon al serialului a avut o audienţă medie de 16,7 milioane de telespectatori, ceea ce a făcut ca seria să fie cea de-a doua cea mai urmărită din SUA, după “Neveste disperate”.