Nouă milioane de români, afectaţi de planul anti-criză

Cifra este avansată de fostul ministru PNL al Muncii, Mariana Câmpeanu. Ea precizează că peste 80% dintre pensionari au venituri sub o mie de lei şi peste 65% dintre salariaţi au venituri sub o mie două sute de lei. \"O societate nu se poate dezvolta în clipa în care pauperizezi jumătate din populaţia unei ţări\", declară Câmpeanu. Fostul ministru liberal spune că PNL nu poate fi de acord cu măsurile anti-criză avansate de Guvernul Boc, chiar dacă e vorba de măsuri de dreapta. \"Nu putem să fim de acord, oricât de dreapta ar fi un partid… Nu cred că există, cel puţin în acest secol, un partid de dreapta care să fie de acord cu nişte măsuri care să afecteze în primul şi în primul rând păturile sărace ale unei societăţi\", afirmă Câmpeanu. Ea crede că planul de austeritate loveşte mai ales în păturile sărace: \"Aceste măsuri care se iau acum lovesc în oamenii cu veniturile cele mai mici. O societate nu se poate dezvolta în clipa în care pauperizezi peste jumătate din populaţia unei ţări. Peste 80% din pensionari au venituri sub o mie de lei şi peste 65% din salariaţi au venituri sub o mie două sute de lei. Deci iată că ne ridicăm la circa nouă milioane de oameni\".