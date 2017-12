Noua ofertă pentru preluarea acţiunilor Rompetrol, aprobată

Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare (CNVM) a aprobat ieri noul preţ propus de The Rompetrol Group în oferta de preluare la Rompetrol Rafinare (RRC), de 0,075 lei/acţiune, cotaţie similară cu cea la care grupul a cumpărat la bursă 15,7% din titlurile companiei. Astfel, valoarea ofertei de preluare a crescut cu 4,5 milioane lei, de la 375,1 milioane lei, la 379,6 milioane lei, fiind cea mai mare realizată până în prezent la bursă. Grupul Rompetrol a cumpărat la bursă, prin tranzacţii negociate, 15,7% din acţiunile Rompetrol Rafinare, la 15 februarie, ziua în care a lansat şi oferta de preluare. Acţionarul majoritar a achiziţionat titlurile respective la 0,075 lei/acţiune, cu 1,2% peste preţul din oferta de preluare, de 0,0741 lei/titlu. Pentru acţiunile cumpărate, grupul a plătit 248,4 milioane lei. Prin tranzacţiile respective, The Rompetrol Group a preluat 65,45% din titlurile vizate în ofertă, majorându-şi astfel participaţia de la 76%, la 91,7%. În urma operaţiunilor, Comisia a suspendat acţiunile Rompetrol Rafinare de la tranzacţionare, cerând grupului să majoreze preţul din ofertă la un nivel cel puţin egal cu cel la care a cumpărat de la bursă cele 15,7% din titluri. Grupul Rompetrol este controlat integral de compania KazMunaiGaz, din Kazahstan. Rompetrol Rafinare are un capital social de 2,109 miliarde lei, divizat în 21,099 miliarde de acţiuni cu o valoare nominală de 0,1 lei.