Noua parteneră a lui Johnny Depp, fără implanturi în sâni

Partenera lui Johnny Depp în cea de-a patra serie a filmului „Piraţii din Caraibe” trebuie să aibă dimensiuni de fotomodel, vârsta cuprinsă între 18 şi 25 de ani şi să nu aibă implanturi în sâni, potrivit echipei de casting a peliculei. Aceste detalii picante apar într-o scrisoare care a circulat printre directorii de casting din Los Angeles, săptămâna trecută. Totodată, realizatorii filmului au spus că actriţelor nu li se va cere să îşi arate sânii, pentru a demonstra dacă au sau nu implanturi, deoarece acest lucru se poate observa în timpul scenelor de acţiune, când sânii falşi se mişcă „mai puţin natural”.

Kiera Knightley, care avea 18 ani când a jucat în filmele anterioare, a spus că ea nu a trebuit să facă faţă jenantului test deoarece, după cum a mărturisit, nu este foarte dăruită de la natură în acest domeniu. Dimpotrivă, echipa de la machiaj petrecea 45 de minute, în fiecare zi, pentru a da volum decolteului său. Producătorii au dat undă verde şi modificării imaginii actriţei pe afişele de promovare a filmelor, tocmai pentru a obţine o imagine cât mai sexy.

Johnny Depp a confirmat deja că va juca din nou rolul căpitanului Jack Sparrow în acest film, regizat de Rob Marshall. Secretul asupra intrigii filmului este bine păstrat de producătorii americani, care au declarat doar că acţiunea din „Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides” va gravita în jurul Fântânii Tinereţii Veşnice. Penelope Cruz este unul dintre numele vehiculate pentru distribuţia noului film, chiar dacă este bine trecută de 25 de ani. Nici informaţiile despre personajul pe care actriţa spaniolă ar putea să îl interpreteze nu au fost încă făcute publice, însă presa de la Hollywood susţine că personajul ei va fi echivalentul feminin al celui interpretat de Johnny Depp. Filmul va fi realizat pe baza unui scenariu scris de Terry Rossio şi Ted Elliot, fiind produs de Jerry Bruckheimer. Acest rol i-ar readuce împreună pe Penelope Cruz şi pe Rob Marshall, după recenta lor colaborare de la filmările pentru musicalul „Nine”, care i-a adus actriţei spaniole o nominalizare la premiul Oscar la categoria Cea mai bună actriţă în rol secundar. Penelope Cruz a câştigat premiul Oscar la aceeaşi categorie, în 2008, pentru rolul din „Vicky Cristina Barcelona”.

Filmările pentru cea de-a patra serie vor avea loc în Hawaii în această vară, iar studiourile Disney intenţionează să lanseze această peliculă pe 20 mai 2011. Primele trei filme ale francizei „Piraţii din Caraibe” au generat încasări de peste 2,6 miliarde de dolari pe plan mondial.