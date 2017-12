Nouă persoane rănite într-un accident rutier

NOUĂ VICTIME. Nouă persoane au ajuns, ieri dimineaţă, la spital după ce microbuzul în care se aflau a fost implicat într-un accident rutier produs, în jurul orelor 06.00, la intrarea în staţiunea Mamaia. Oamenii legii spun că Marian Iacob, în vârstă de 43 de ani, aflat la volanul unui Iveco, înmatriculat B 89 XPT, aparţinând firmei Grup Media Sud, se deplasa dinspre Năvodari către Constanţa. În zona barierelor de la intrarea în staţiunea Mamaia, spun oamenii legii, din cauza neadaptării vitezei la carosabilul acoperit cu polei, bărbatul a pierdut controlul direcţiei, iar autovehiculul s-a răsturnat. În urma impactului, nouă călători aflaţi în mijlocul de transport în comun care face curse regulate pe relaţia Constanţa - Năvodari, au fost răniţi. La locul accidentului au sosit în scurt timp trei echipaje ale Poliţiei Rutiere, trei echipaje SMURD şi două autosanitare de la Serviciul Judeţean de Ambulanţă, care au transportat victimele la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa. Alexandra Crişu, de 36 de ani, Valeria Plicu, de 52 de ani, Mircea Pavel, de 34 de ani, Cristina Necula, de 42 de ani, Alexandra Fortună, de 35 de ani, Adrian Homoranu, de 22 de ani, Gena Grişaru, de 42 de ani, Petru Pârvu, de 48 de ani şi Anica Velcea, de 51 de ani au suferit leziuni la nivelul capului şi în zona toraco - abdominală. „Cele nouă persoane care au fost aduse în urgenţa Spitalului Judeţean prezentau multiple traumatisme. Unele răni au fost cusute chiar în urgenţă. Din fericire, niciuna dintre victime nu prezenta leziuni grave”, a declarat dr. Florian Stoian, purtătorul de cuvânt al Spitalului Judeţean de Urgenţă Constanţa.

ABATERI. Şoferul microbuzului, Marian Iacob, a declarat: “Maşina a început să derapeze, aşa că am evitat să apăs pedala de frână. Am crezut că voi reuşi să o redresez, dar nu am avut cum. Microbuzul a intrat în balans şi s-a răsturnat”. La testarea conducătorului auto cu aparatul etilotest, poliţiştii au constatat că acesta nu consumase băuturi alcoolice înainte de a se urca la volan. Poliţiştii spun că, deşi capacitatea microbuzului este de 18 locuri, în momentul în care a avut loc accidentul, în mijlocul de transport în comun se aflau în jur de 25 de persoane. Reprezentanţii Autorităţii Rutiere Române (ARR) au descoperit şi alte abateri. “În urma verificărilor, am constatat că autovehiculul respectiv nu are copia conformă a certificatului de transport. În plus, s-a descoperit că pentru microbuzul acela s-a eliberat licenţă de traseu doar pentru perioada verii. Urmează ca săptămâna viitoare să se efectueze un control de fond la firma de transport căreia îi aparţine autovehiculul. Pentru toate aceste nereguli se vor dispune sancţiuni”, a declarat Gabriel Iordache, directorul ARR Constanţa. Oamenii legii continuă cercetările pentru a elucida împrejurările exacte în care a avut loc evenimentul rutier.

FENOMEN. Problema supraîncărcării microbuzelor care transportă călători nu este una nouă. Deşi legislaţia le interzice acest lucru, în încercarea de a scoate un profit cât mai mare, mulţi dintre şoferii care conduc astfel de autovehicule continuă să ia călători, chiar dacă toate scaunele sunt ocupate. Aşa se face că, adeseori, microbuzele se tranformă în veritabile conserve, în care călătorii abia dacă au loc să respire. Reprezentanţii ARR Constanţa spun că, în pofida amenzilor pe care le dispun pentru astfel de nereguli, fenomenul proliferează. “Noi îi sancţionăm pe şoferii care se fac vinovaţi de astfel de abateri. De multe ori, însă, după ce controlăm un microbuz sau două, şoferii încep să se anunţe între ei. Când află despre controale, bineînţeles că toţi au grijă să respecte această regulă. Sancţiunea minimă pe care un şofer o poate primi pentru o asemenea abatere este de 1.000 de lei, cu posibilitatea de a achita 50% din cuantum în termen de 48 de ore”, a explicat Gabriel Iordache. Acesta spune că vina este deopotrivă a conducătorilor auto şi a călătorilor: „Chiar dacă şoferul opreşte, în momentul în care vezi că microbuzul este plin şi că trebuie să stai în picioare, poţi să refuzi să te urci. Şi asta pentru că te interesează în primul rând să călătoreşti în siguranţă şi în confort. Trebuie să lucrăm în acelaşi timp la educaţia şoferilor dar şi la cea a persoanelor care folosesc astfel de microbuze”, a precizat directorul ARR Constanţa.