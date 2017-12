Nouă pietoni răniţi într-o singură zi

08:55:30 / 06 Decembrie 2014

Amenzi fara numar masuri de siguranta din partea autoritatilor nu

Pieton sau conducator auto daca nu respecti regulile de circulatie -solutia amenda.Insa ma intreb de ce incasarile din amenzi nu sunt folosite pentru siguranta traficului .Trecerile de pietoni ,in afara celor din intersectiile semaforizate sunt prost iluminate. Sunt treceri de pietoni fara vizibilitate (vegetatie, masini oprite in zona trecerii care impiedica vizibilitatea atat a pietonilor cat si a conducatorilor auto)! Au rasarit si parcari ilegale , de o parte si de alta a trecerii de pietoni prelungite pe trotuar de pe partea carosabila! In Regulamentul de circulatie spune : Se interzice oprirea voluntara a vehiculelor în locul unde este instalat indicatorul "Trecere pentru pietoni" sau pe marcajele de traversare pentru pietoni ori la mai putin de 25 m înainte si dupa acestea;Se respecta aceasta norma ? La trecerile de pietoni nesemaforizate ar trebui montate Indicatoare trecetre de pietoni cu dispozitive luminoase de avertizare si siguranta tip 2DLAS1/100-LED. In partea superioara a indicatorului sunt montate doua leduri de culoare galbena care functioneaza intermitent.Am vazut aceste indicatoare cu dispozitive luminoase la trecerile de pietoni de la Real si de la Complexul Filimon Sarbu din Bratianu.