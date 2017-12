Nouă polițiști și șase vameși anchetați în dosarul corupției din port!

08:33:08 / 07 Octombrie 2016

... Comandantii navelor dau "atentii" Autoritatilor pentru ca au navele (inclusiv setul de Certificate) in neregula! E mai ieftin sa dai niste cartoane de tigari decat sa platesti amenzi usturatoare! Si, DA, Autoritatile jecmanesc echipajele in ultimul hal pentru a pleca de la bordul navelor incarcati cu "cadouri"! O echipa de control sosire consta in: 1 doctor, 3 Politisti de frontiera, 2 Vamesi si 2 ofiteri de Capitanie! Daca adaugi si 1 Pilot, 1-2 remorchere si cel putin 2 mooring man, "pregatesti" minim 15 cartoane de tigari si cateva sticle de whisky! Politistii de frontiera cer chiar si apa minerala pt consum la birou: am vazut caz in care au asteptat 30 min sa le fie adusa 1 sticla de apa minerala! Penibil! Dar, exista si dezvat! Daca esti in regula, se poate si fara "nici macar" 1 pachet de tigari, chiar si la navele de Linie: totul se rezuma la abilitatea Agentului de a administra controalele de sosire/plecare, schimb echipaj etc.