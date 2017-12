Noua „Prima Casă” va scumpi locuinţele?!

Guvernul ia în calcul să lanseze pe 15 februarie o formulă restructurată a programului „Prima Casă”, iar una din modificările aduse ar putea fi extinderea plafonului de garantare la 80.000 de euro. Ridicarea plafonului pentru „Prima Casă” nu-i va ajuta prea mult pe potenţialii beneficiari ai programului, care vor avea nevoie de venituri lunare destul de mari. Pentru a accesa un credit de 75.000 de euro, în cele mai avantajoase condiţii ale unui credit imobiliar actual, o persoană are nevoie de venituri lunare de cel puţin 8.000 de lei. Pe de altă parte, băncile continuă să fie reticente în a acorda credite, mai ales când valoarea este destul de mare. Analiştii imobiliari susţin că plafonul acordat iniţial pentru clienţii „Prima Casă” era suficient, iar preţurile erau competitive. „Media împrumuturilor la nivelul judeţului Constanţa pentru „Prima Casă” a fost de 34.000 de euro. Majorarea plafonului nu va aduce prea multe schimbări în piaţa imobiliară şi asta pentru că nu toţi constănţenii vor avea acces la un credit imobiliar pentru a-şi lua o locuinţă la o valoare atât de mare”, a declarat preşedintele Uniunii Naţionale a Agenţiilor Imobiliare - Filiala Constanţa, Ioan Ududec. La rândul său, managerul general al portalului TopEstate.ro, Mihai Stan, a afirmat că nu este normal ca majorarea plafonului să ducă la scumpirea apartamentelor. „Va trebui să vedem forma finală a deciziei Guvernului întrucât această creştere a plafonului de garantare s-ar putea să se aplice doar pentru locuinţele noi. Oricum, şi aşa, nu este normal ca după majorarea plafonului să crească preţurile. Piaţa imobiliară constănţeană este în contiuare blocată, iar programul derulat anul trecut nu a avut suficientă forţă pentru a o dezgheţa. Dacă un nou angajat ar fi putut să-şi achiziţioneze o locuinţă era, într-adevăr, un ajutor, dar nu a fost aşa. În altă ordine de idei, programul a contat în colapsul general pe care piaţa a avut-o până acum”, a declarat Mihai Stan. Pe de altă parte, proprietarul grupului de firme Pro Confort, Ionuţ Negoiţă, apreciază că majorarea plafonului de garantare a creditelor prin programul „Prima Casă” va duce la scumpirea locuinţelor, al căror preţ a scăzut constant în ultimul an. „Ideea creşterii plafonului de garantare nu va aduce nimic bun. Dacă plafonul creşte, vor creşte şi preţurile locuinţelor, pentru că dezvoltatorii care au încercat să ieftinească apartamentele sub 60.000 de euro, pentru a beneficia de programul „Prima Casă”, vor urca preţurile”, a declarat Negoiţă. Potrivit indicatorului imobiliar al portalului TopEstate, în prezent, la Constanţa, preţul mediu pentru o garsonieră în zona Casa de Cultură este 38.000 euro, pentru una în Inel II - 35.600 euro, în timp ce pentru zona Km 4-5, preţul mediu este de 35.000 euro. Apartamentele cu două camere se vând în zona Casa de Cultură la preţul mediu de 52.800 euro, în Inel II, la 48.900 euro, iar în Km 4-5, la 44.000 euro. În ceea ce priveşte locuinţele cu trei camere, în zona Casa de Cultură, acestea au un preţ mediu de 71.700 euro, în zona Inel II - 62.800, iar în Km 4-5, de 48.700 euro.