Nouă primării somate să îndepărteze steagul secuiesc

Prefectul de Covasna, Dumitru Marinescu, a anunţat, ieri, că a luat măsuri în scandalul steagului secuiesc. El a declarat că, la cererea sa, Corpul de Control al Prefecturii a făcut o verificare în judeţ pentru a vedea unde se încalcă legea privind arborarea drapelelor pe instituţiile publice, iar cu această ocazie s-a constatat că steagul secuiesc este arborat pe sediul mai multor primării. Marinescu a afirmat că steagul secuiesc este arborat pe sediul primăriilor Târgu Secuiesc, Baraolt, Cernat, Lemnia, Ojdula, Ghelinţa, Vârghiş, Arcuş şi Chichiş. \"Am trimis, săptămâna trecută, o somaţie la fiecare primărie şi am cerut ca steagul să fie dat jos într-o săptămână, în caz contrar le acţionăm în judecată\", a spus Marinescu. El a afirmat că steagul secuiesc este arborat şi pe sediul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe şi pe cel al Consiliului Judeţean Covasna, dar în aceste cazuri există deja procese pe rol şi din acest motiv nu a mai trimis somaţie. Marinescu a precizat că pe sediile primăriilor pot fi arborate sau expuse doar însemnele sau simbolurile prevăzute de lege. Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna, Tamas Sandor, le-a cerut, la începutul acestui an, edililor din judeţ să arboreze pe faţada primăriilor drapelul secuiesc, în semn de solidaritate faţă de cei care \"au fost atacaţi\" de către fostul prefect Codrin Munteanu pentru folosirea simbolurilor secuieşti.