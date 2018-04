Nouă rută în Zona Morţii, pe Everest? Încearcă un celebru alpinist român

Un obiectiv aproape imposibil! Alpinistul român Horia Colibăşanu vrea să deschidă o nouă rută pe Everest, după altitudinea de 8.000 de metri, adică în Zona Morţii/ Death Zone. Este numită aşa, deoarece privarea de oxigen a corpului pentru mai mult de 24 de ore înseamnă moartea. Şi aşa, riscurile sunt imense, în special dacă alpinistul nu se alimentează cu oxigen, iar Horia este cunoscut ca fiind unul dintre puţinii alpinişti din lume care a reuşit să cucerească vârful Everest (8.848 metri), din Munţii Himalaya, fără şerpaşi sau oxigen suplimentar. Teoretic, după ce au ajuns în Camp 4 (7.920m), alpiniştii pornesc imediat după miezul nopţii, trebuie să ajungă în vârf în jurul orei 14.00 pentru a avea timp să coboare sub 8.000 de metri în aceeaşi zi. Dacă nu o fac, în funcţie de gradul de slăbiciune, corpul începe să cedeze agresiv.

Timișoreanul a plecat pe 29 martie 2018, în munții Himalaya, expediția a început în data de 3 aprilie, o dată cu trekkingul pe Valea Khumbu, în Nepal, şi se va încheia la sfârşitul lunii mai. “Expediţia din acest an este o provocare pentru mine, ca alpinist de mare înălţime. Mi-am propus să încerc deschiderea unei rute noi de urcare pe vârful Everest, bazându-mă pe experienţa de până acum şi în special pe cea de anul trecut, când am reuşit să rămân mai multe zile la rând la altitudinea de peste 8.000 de metri”, a spus Horia Colibășanu, pe pagina sa, horiacolibasanu.com, despre obiectivul din acest an.

Sportivul român îl are ca partener de expediție pe Peter Hámor (53), alpinist slovac care a urcat pe toate cele 14 vârfuri de peste 8.000 de metri. Horia şi Peter au experienţă de echipă de 8 ani. “Peter Hámor este unul dintre alpiniştii pe care eu îi apreciez foarte mult. Este un bun sportiv, rapid şi are multă experienţă în Himalaya. Contez mult pe echipa noastră pentru succesul acestei ascensiuni, având în vedere provocarea pe care ne-am ales-o în 2018”, a adăugat Colibășanu.

Potrivit aceleiaşi surse, anul acesta, are loc cea de-a 20 a expediție internațională a lui Colibășanu şi cea de-a 15a în Himalaya. Ascensiunea pe Everest este un proiect al Clubului Sportiv Alternative Timișoara, club afiliat la Federația Română de Alpinism și Escaladă care derulează şi monitorizează proiecte de alpinism în calendarul sportiv internațional.

Horia Colibășanu este susținut pentru această expediție de partenerii Gold: Profi, FAN Courier şi Comtim. Sponsoriul Silver a proiectului de ascensiune este: AD Auto Total. Sponsorii Bronze sunt: Mewi, Poka, Cramele Recaş şi Primăria Municipiului Timişoara. Partenerii de echipament sunt: Marmot, S75.ro, Sport Guru, Suunto, GoPro, Deltatel.

Expediția poate fi urmărită pe www.horiacolibasanu.com, pe pagina de Facebook Horia Colibășanu şi pe pagina de Twitter a sportivului.

Cine este Horia Colibăşanu

Horia Colibășanu este cel mai performant alpinist din istoria României, având în prezent în palmares ascensiuni de succes pe 8 din cele 14 vârfuri montane de peste 8.000 de metri din lume. Expedițiile de succes în Himalaya, principiile de etică sportivă de a urca pe munte fără oxigen suplimentar și ajutorul șerpașilorl-au postat pe lista extrem de scurtă a eroilor din această categorie, la nivel mondial.

Cele mai notabile ascensiuni ale lui Colibășanu sunt pe munții Annapurna, K2 și Dhaulagiri, trei din Top 5 munți mortali din lume, potrivit The Economist (mai 2013), care îl citează pe Eberhard Jurgalski, o autoritate în domeniu.

Munții pe care a urcat până acum Colibășanu sunt: K2 (8.611m), Manaslu (8.163m), Dhaulagiri (8.167m), Shishapangma (8.027m), Annapurna (8.091m), Makalu (8.463m), Lhotse (8.516m), Everest (8.848m).

Horia a participat la 19 expediții internaționale de-a lungul carierei sale (până în 2017), făcând echipă cu parteneri din diferite țări, cum ar fi Slovacia, Rusia, Spania și Polonia.

Expediția cu final tragic din Annapurna, din 2008 – când și-a pierdut prietenul și partenerul de coardă, pe Iñaki Ochoa – a fost un moment de cotitură pentru Horia.

Elizabeth Hawley, cea mai bună deținătoare a evidenței expedițiilor himalayene își amintește: “Horia și-a pus propria viață în pericol rămânând (timp de 72 de ore la peste 7.400 m altitudine – n.n.) cu colegul lui grav bolnav, Iñaki Ochoa, în condițiile în care el însuși devenise grav bolnav din cauza altitudinii la care se aflau”. Horia a dat alarma în tabăra de bază, iar unii dintre cei mai buni alpiniști din lume ai momentului s-au mobilizat pentru a-l salva pe Iñaki. Annapurna 2008 a fost cea mai mare operațiune de salvare din istoria Himalayei. Bazată pe această poveste adevărată, Arena Comunicación din Spania și televiziunea spaniolă TVE au produs filmul documentar “Pura Vida/The Ridge”, câștigător la Festivalul Internațional de Film de la San Sebastian.

Alpiniștii care și-au riscat viața pentru Iñaki, inclusiv Horia Colibășanu, au primit diverse distincții: Nominalizarea la premiul Prințul de Asturia (2008) – “pentru sacrificiu, generozitate, spirit de echipă și prietenie”. “Spirit of Mountaineering”, în cadrul festivității “Piolet d’Or” (2009); Medalia de aur “Meritul Sportiv”, din partea Guvernului Navarrei; (2008).

Puține persoane au primit, de-a lungul timpului, “Meritul Sportiv”, ca de exemplu Miguel Indurain, câștigător al Turului Franței, cinci ani la rând (1991-1995). Horia Colibășanu este singurul alpinist român care a primit distincția “Spirit of Mountaineering”, din partea British Alpine Club, primul și cel mai prestigios club montan din lume.

Citește și:

Colibășanu, alpinistul pur care a dus steagul României în cel mai înalt loc de pe Pământ

Cel mai cunoscut alpinit român, decorat de președintele Iohannis

Român, în elita mondială a alpiniștilor care au urcat pe Everest fără oxigen?