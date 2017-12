Când vine vorba de a înșela, hoții devin foarte inventivi și găsesc noi trucuri pentru a-și păcăli victimele. Fie că vând bucăți de gresie în loc de telefoane sau găsesc bijuterii care par valoroase, pe care le oferă în schimbul unor sume de bani, hoții apelează la diverse metode pentru a face bani ușor. Dacă, în jurul dumneavoastră, diferite persoane găsesc bijuterii de aur, nu vă bucurați, nu vă urmărește norocul, ci hoții încearcă să vă înșele. Schema pe care o aplică este simplă. Mai întâi, hoțul se preface că găsește o verighetă de aur pe jos, în apropierea victimei. După ce se asigură că momentul a fost observat, hoțul se uită uimit la bijuterie, apoi întreabă cu amabilitate victima dacă îi aparține sau dacă a văzut persoana care a pierdut-o. Deși bijuteria pare valoroasă, este masivă, are mai multe grame și este ștanțată cu însemnele specifice pentru aur, hoțul pare dornic să scape de ea. O pune pe deget, dar pentru că nu i se potrivește se oferă să o dăruiască pentru că nu are ce face cu ea, cu toate că fiecare știe care este valoarea aurului. Totuși nu vrea să piardă din această afacere, așa că propune să împartă câștigul și cere bani în schimbul bijuteriei. Vineri, în decurs de doar 10 minute, doi șarlatani au încercat să păcălească o persoană în zona Camerei de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură de pe b-dul Alexandru Lăpășneanu. Pe rând, hoții au ”găsit”, apelând la abilitățile de prestidigitație, două bijuterii de aur, identice, la care au fost dispuși să renunțe cu ușurință, în schimbul unei sume de bani. ”Ce noroc am avut! Dacă tot am găsit-o, haideți să câștigăm amândoi! Nu avem cum să o împărțim, dar păstrați-o dumneavostră și dați-mi mie niște bani, că tot am găsit-o”, a spus șarlatanul. Dacă întâlniți astfel de cetățeni generoși, gândiți-vă că singura persoană care va ieși în pierdere într-o astfel de schemă sunteți chiar dumneavoastră.