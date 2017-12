Nouă soluţie pentru distribuirea cardurilor de sănătate

Un nou proiect de act normativ privind distribuirea cardurilor de sănătate va fi elaborat, a anunţat, luni, ministrul Sănătăţii, Eugen Nicolăescu, el subliniind că utilizarea medicilor de familie ca intermediari în distribuirea cardurilor „era cea mai proastă soluţie“, susţinând că are „termen“ până în 15 septembrie să abroge această prevedere. „Nu i-am convins şi nici nu mi-am propus să îi conving (n.r. - pe medicii de familie). Aceasta era cea mai proastă soluţie, distribuirea cardurilor prin intermediul medicilor de familie. Am discutat cu premierul şi am sarcină până la 15 septembrie să elaborez un nou proiect de act normativ. Am început deja discuţiile cu Ministerul de Interne, voi purta discuţii şi cu Minsterul Administraţiei, cu colegiile medicilor şi cu casele de asigurări de sănătate. S-au născut deja o serie de elemente noi“, a declarat Eugen Nicolăescu, care a precizat că oamenii vor primi cardurile prin intermediul primăriilor, al serviciilor de evidenţă a persoanei, al caselor de asigurări de sănătate sau prin poştă. Ministrul a mai spus că pachetul de servicii medicale de bază, ale cărui principii definitorii se află în dezbatere publică, reprezintă „piatra de încercare a sistemului sanitar“, iar acest pachet „aşează toate serviciile esenţiale pentru viaţa omului, de care trebuie să beneficieze toţi cetăţenii atunci când au nevoie, indiferent dacă sunt asiguraţi sau neasiguraţi“. De asemenea, el a precizat, referitor la proiectul de servicii medicale de bază, că „există o condiţionalitate în acordul cu FMI, cu termen de finalizare la 30 septembrie“.