Noua taxă auto bagă sute de milioane în buzunarul statului!

Cu ajutorul noii legislaţii privind taxa de poluare, statul va încasa în plus aproximativ 331 de milioane de lei anual. De asemenea, potrivit ministrului Mediului, Laszlo Borbely, statul va cheltui, pentru 2011, circa 240 de milioane de lei pentru restituirea sumelor către cei care au plătit o valoare mai mare a taxei în acest an pentru anul 2010. Venitul suplimentar la stat, de 331 de milioane de lei, va fi adunat de pe urma celor circa 110.000 de autoturisme care au fost înmatriculate înainte de 1 ianuarie 2007 şi care nu au achitat taxa de poluare. Borbely mai spune că banii obţinuţi din taxa auto vor merge către Fondul de Mediu, pentru sprijinirea programelor Ministerului, precum Rabla şi Casa Verde. Anul trecut, încasările din taxa auto au fost de aproximativ 700 de milioane de lei. Pe de altă parte, ministrul Mediului a spus că nu se are în vedere în acest moment crearea unei taxe unice, iar Guvernul se va concentra pe scoaterea din uz a maşinilor care poluează. Borbely estimează că, pe lângă cele 190.000 de maşini scoase din uz în 2010, în 2011 li se vor adăuga aproximativ 110.000 de alte autovehicule retrase. Ministrul a prezentat pe scurt şi prevederile noii legislaţii, precizând că taxa a fost redusă cu până la 25%, în anumite condiţii, iar cei care după 1 iulie 2008 au plătit mai mult vor primi înapoi banii care au fost plătiţi suplimentar. Mai mult, pentru a da un răspuns \"clar\" Curţii Europene de Justiţie, care au acuzat o \"discriminare indirectă\" în aplicarea taxei, s-a introdus obligaţia ca, de la data intrării în vigoare a acestei legi, pentru maşinile care au fost înmatriculate înainte de 1 ianuarie 2007 la prima vânzare cumpărătorul să plătească taxa de primă înmatriculare. Proiectul noii taxe auto, aprobat miercuri de Guvern, va fi discutat de Parlament în procedură de urgenţă.