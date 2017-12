Noua versiune Duster pentru piaţa britanică

Dacia a prezentat, vineri, versiunea pentru 2015 a modelului Duster destinat pieţei britanice, cu volan pe dreapta, un design al grilei radiatorului schimbat, bare pentru amararea portbagajului inscripţionate şi jante de 16 inci din aliaj, fără ca noile echipări să afecteze preţul modelului. Versiunea entry-level a noului Duster, echipată cu un motor de 1,6 litri şi 105 cai-putere, are un preţ de pornire de 9.495 de lire sterline, circa 12.068 euro, în timp ce versiunea de top, disponibilă cu motoare turbodiesel de 107 şi 109 cai-putere, are un preţ de plecare sub 11.500 de lire sterline, echivalentul a 14.617 euro.

Producţia modelului Duster dedicat clienţilor din Marea Britanie a fost mutată în această vară din India la uzina din Mioveni. Lansat în 2010, automobilul Dacia Duster este vândut în Marea Britanie din a doua jumătate a anului 2012, fiind cel mai ieftin SUV de pe piaţă. Înmatriculările Dacia în Marea Britanie au crescut cu 85,5% în primele şase luni ale anului, la 12.976 de autoturisme, avansul fiind cu mult peste cel de 10,6% înregistrat de piaţă, la 1,3 milioane de maşini, potrivit datelor asociaţiei britanice a producătorilor şi dealerilor de maşini. Cota de piaţă a mărcii Dacia în Regatul Unit a crescut în primele şase luni la 1,01%, de la 0,6% în intervalul similar al anului trecut.