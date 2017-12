Noua Zeelandă mizează pe... hobbitmanie

La finalul unei perioade îndelungate de eforturi şi aşteptare, regizorul Peter Jackson şi câţiva dintre cei mai populari actori din lume care fac parte din distribuţia filmului ”The Hobbit: The Desolation of Smaug / Hobbitul: Dezamăgirea lui Smaug” au păşit, în sfârşit, pe covorul roşu din Los Angeles, unde a avut loc premiera mondială. A doua parte a trilogiei ”The Hobbit / Hobbitul” reia povestea lui Bilbo Baggins, interpretat de Martin Freeman. Însoţit de 13 pitici, personajul porneşte într-o aventură fantastică pentru a-i ajuta să-şi recâştige regatul din mâinile dragonului Smaug. Prima parte a trilogiei a avut încasări de peste un miliard de dolari la nivel mondial, ceea ce i-a determinat pe oficialii din Noua Zeelandă să mizeze pe popularitatea producţiei cinematografice pentru a promova turismul în această ţară.

Înainte de premieră, în capitala Wellington s-au făcut eforturi febrile pentru a contura atmosfera Pământului de Mijloc. Aeroportul internaţional a suferit cele mai vizibile transformări. Au fost montate instalaţii extrem de realiste ale “marilor vulturi” care apar în film. Sculpturile, create de studioul Weta Workshop, cu sediul la Wellington, care s-a remarcat anterior cu obiectele de decor create pentru trilogia “Lord of the Rings / Stăpânul Inelelor”, au fost instalate în interiorul aeroportului. Şi avioanele companiei aeriene Air New Zealand s-au alăturat eforturilor de promovare turistică. Postere cu dragonul Smaug au fost lipite pe întreaga flotă aeriană care efectuează zboruri externe. Nici nu s-au terminat bine pregătirile că, după premiera de Los Angeles, numărul celor care zboară cu avioanele Air New Zealand a crescut considerabil. Nu există pasageri care să nu se fotografieze cât mai aproape de avioane sau de instalaţiile de pe aeroportul din Wellington. Un spectacol deosebit va avea loc şi odată cu premiera din Noua Zeelandă, din 9 decembrie, la care sunt aşteptaţi, pe lângă localnici, cei mai entuziaşti dintre fanii străini ai seriei.