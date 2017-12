Noua țeapă care circulă în România

Nu vă lăsați păcăliți atunci când cineva vă oferă pe tavă un loc de muncă mult prea frumos ca să fie adevărat. De cele mai multe ori, aceste joburi sunt doar țepe puse la cale de indivizi care vând vise de îmbogățire românilor disperați după un loc de muncă. Nu de puține ori s-a întâmplat ca oamenii să dea ultimii bani din casă pe comisioane, iar firmele de recrutare să dispară ca prin farmec peste noapte, cu tot cu bani. Recent, o altă țeapă cu locuri de muncă a început să facă înconjurul României. A pățit-o și Marius, care are 40 de ani. Bărbatul și-a depus CV-ul pe internet, pe unul dintre site-urile de profil. Acum câteva zile, s-a trezit cu un telefon, în care un presupus angajator i-a descris o ofertă de muncă ideală. ”V-ați depus CV-ul pe site-ul X, iar de acolo am văzut că aveți carnet de conducere. Suntem o familie care dorește să angajeze șofer personal pe o mașină de lux, iar dumneavoastră sunteți candidatul perfect. Salariul este de 1.900 de lei”, așa și-a început discursul persoana de la celălalt capăt al firului. Cu toate că nu aplicase pentru o slujbă de șofer, oferta i-a surâs lui Marius, mai ales că se află în căutarea unui job de mai bine de o lună.

DACĂ VREI SLUJBA, PLĂTEȘTI Tânărul a rămas surprins însă când i s-a spus că trebuie să plătească o garanție, fiind vorba de o mașină foarte scumpă. ”La telefon era o doamnă foarte drăguță, politicoasă, care mi-a spus că are nevoie de un șofer personal care să meargă cu familia ei la supermarket sau în alte locuri și să ducă copiii la școală. Salariul oferit era bun și programul flexibil, însă mi-a mai spus că trebuie să plătesc 1.500 de lei garanție, în caz că se întâmplă ceva cu mașina. A specificat că se semnează contract”, a mărturisit Marius. Din fericire, bărbatul și-a dat seama la timp că este vorba de o păcăleală. Nu la fel au gândit alții, care s-au trezit și fără bani, și fără job. ”Zilele trecute am citit un anunț de angajare pentru postul de șofer pe un site de recrutare. Sunând la persoana care a dat anunțul, mi s-a spus că e vorba de șofer personal în Brașov, doar că familia cere o garanție de 500 de euro pentru mașină (returnabilă la încheierea colaborării). S-a stabilit o întâlnire prin care s-au semnat un presupus ”contract de angajare”, ”fișa postului” și o convenție în care era explicată garanția. Din păcate, am dat banii, iar ulterior am primit un e-mail în care mi se cerea să plătesc prin transfer bancar suma de 1.700 lei, reprezentând jumătate din costul uniformei de lucru și medicina muncii. Recitind contractul, am văzut că această clauză este menționată, doar că, în momentul în care am semnat, am crezut că pentru postul de șofer nu este nevoie de uniformă de lucru. Menționez că am căutat pe internet informații despre aceste persoane și firma despre care spun că o dețin și au un istoric dubios, multe persoane reclamând că au fost înșelate. Nu am achitat contravaloarea facturilor, spunându-le că nu mai dispun de acești bani. Mi-au spus că nerespectarea clauzelor contractului duce la nerestituirea banilor (în contract scrie că suma de 500 de euro este garanție materială pentru eventualele prejudicii materiale/morale de orice natură, cauzate din culpa mea angajatorului)”, s-a plâns unul dintre cei care au fost înșelați.

POLIȚIA, PE URMELE ESCROCILOR Acest gen de escrocherii funcţionează cam toate pe acelaşi sistem: victima este contactată și i se descrie un job ideal, adică se oferă un loc de muncă foarte bine plătit sau un câştig financiar rapid, ceea ce ar trebui să dea de gândit. Autoritățile nu recomandă să dați curs unor astfel de oferte, mai ales dacă vi se cer și bani. Totodată, ar fi bine să știți că angajatorii serioși nu oferă cu ușurință locuri de muncă.

Flagrant

”În primul rând, recomandăm ca oamenii să nu plătească nicio garanție și să încheie un contract legal de muncă”, au declarat reprezentanți ai Inspectoratului Județean de Poliție Constanța, care au spus că nu s-au mai confruntat până acum cu un astfel de caz. ”Am avut spețele clasice. Dacă suntem anunțați, se organizează un flagrant. Persoanele înșelate pot depune plângere la unitatea de poliție de care aparțin, apoi sunt audiați martori și este posibil ca escrocii să fie identificați”, au specificat reprezentanții Poliției.

Nu semnați!

„Recomandarea noastră este ca oamenii să verifice firma la Inspecția Muncii și să caute pe internet site-ul ei, dar și eventualele comentarii despre seriozitatea angajatorului”, precizează purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Teritorial de Muncă (ITM) Constanța, Florina Vișan. Totodată, reprezentanții ITM Constanța avertizează să nu semnați un contract de muncă ale cărui prevederi nu le înțelegeți. Constănțenii care sunt interesați de un job sigur pot apela la Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă.