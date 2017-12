Nouăzeci de pistoale, găsite pe un câmp

22:47:17 / 11 Martie 2017

Afacerea care depășește toate așteptările!

Ne dorim un coleg/a nou/a si serios in echipa noastra pentru 2 proiecte: http://bit.ly/29ypMJN si pacurarucostica1963@gmail com , prin urmare ne-am hotarat sa-l/s-o cautam. Credem ca atribute precum capacitatea buna de comunicare si relationare, atentia distributiva, simtul pentru detalii semnificative si abilitatea rapida de decizie sunt caracteristicile unui profesionist, astfel ca aceste elemente sunt printre factorii ce ne vor ajuta sa decidem in procesul de recrutare. In prezent suntem in cautarea unor persoane pentru pozitia de colaborator, experienta nu e necesara. Vrei sa lucrezi in cadrul unei compani care iti ofera un program flexibil si avansarea in functie? Te putem califica noi. Esti persoana care o cautam, daca: - Esti amabil/a si intelegator/oare? - Ai cunostiinte de baza si putina experienta? - Esti consecvent in atingerea obiectelor? Cautam persoane dornice sa aiba un loc de munca stabil, interesate sa lucreze si sa avanseze in functie dupa ce o vom califica noi.