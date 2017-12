Noul album al lui Nico va purta amprenta anilor ‘60

Vinerea trecută, în aceeaşi seară cu concertul susţinut de B.U.G. Mafia, în club Two, a concertat pe scena Casei de Cultură a Sindicatelor din Constanţa şi Nicoleta Matei, cunoscută publicului sub numele de scenă Nico, solista care s-a făcut remarcată, în ţară, în unele piese ale celor trei raperi, în urmă cu 11 ani. Spunem „în ţară” întrucât, vedeta actuală, cunoscută astăzi pretutindeni pentru vocea sa extraordinară, care dă un farmec distinct melodiilor sale, indiferent de genul abordat (de la R&B, jazz până la hip-hop ori club), a fost prima dată apreciată aici, la malul mării, începând din 1996, în cadrul unor festivaluri naţionale de muzică. Vizibil încântată de reîntâlnirea cu publicul constănţean, solista a rămas mult timp după încheierea recitalului său de vinerea trecută în culise, în companie fanilor ei de toate vârstele, alături de care s-a fotografiat şi a împărţit autografe. După ultimul său videoclip, de la piesa „Love Mail”, lansată anul trecut, care s-a bucurat de un real succes datorită stilului inedit, specific R&B-ului anilor ’60, foarte mulţi dintre cei ce îndrăgesc muzica lui Nico se întreabă dacă viitoarele piese pe care solista le va lansa în acest an, vor purta aceeaşi amprentă muzicală cu melodia amintită. O veste bună pentru toţi fanii artistei: aceasta ne-a mărturisit că noul album va fi lansat chiar luna viitoare:

Reporter: După „Love Mail”-ul de anul trecut, la ce „mailuri” trebuie să ne aşteptăm în acest an?

Nico: Tot la un mail de dragoste! Noul album se numeşte chiar „Love Mail”, după piesa cu acelaşi nume care a fost compusă de soţul meu, împreună cu mine, iar textul de Monica Andreescu, Moni-k. Majoritatea noilor piese se vor cânta cu trupa. O să fie un album foarte frumos, la care am lucrat foarte mult: am repetat cu trupa timp de şapte luni! Nu vă pot spune exact când se va face lansarea, în orice caz, prin februarie-martie, deşi mi-aş fi dorit pentru acest eveniment data de 1 februarie, de ziua mea, dar nu cred că va fi posibil. După videoclipul „Love Mail” urmează să lansăm, acum, un altul, pentru piesa „Poate undeva”. Sper să cumpăraţi albumul, pentru că o să vă placă la nebunie şi tare mi-ar plăcea dacă unii ar renunţa să fure piesele de pe internet, eu militez pentru apărarea drepturilor artiştilor.

Rep.: Aţi fi fost o prezenţă cu şanse considerabile în finala naţională a Eurovisionului 2010.

Nico: Nu particip în acest an pentru că am considerat că e mult mai important ceea ce fac eu cu trupa şi cu albumul decât Eurovisionul şi sunt o grămadă de artişti care vin din urmă.

Rep.: Ce părere aveţi despre noul regulament al Eurovisionului, pe care mulţi artişti români îl dezaprobă?

Nico: Sincer, poate că e mai bine, ca să nu mai existe dubii. În afară aşa se face, se aleg trei artişti foarte buni, compozitorii scriu pentru acei artişti şi pleacă cea mai bună piesă, cea mai bună interpretare şi cel mai bun show, toate reunite, deci trebuie să fie OK toate aspectele laolaltă.

Rep.: Nico poate cânta cu succes genuri diferite, ce amprentă stilistică va purta noul album?

Nico: Vor fi tot în genul muzical al piesei „Love Mail”, în stilul muzical al anilor ’60-’70, piese care se pot cânta live, se pot fredona ca lumea şi... nu se pot uita!