Noul album al lui Paul McCartney, un omagiu adus trupei The Beatles

“Good Evening, New York City”, cel mai recent material discografic semnat de Sir Paul McCartney, disponibil şi pe suport DVD, ce va fi lansat pe 7 decembrie în Marea Britanie, este un omagiu adus The Beatles şi în special lui John Lennon. “Este un mod de a mă reîntâlni cu Beatles şi de a aduce un omagiu vedetelor decedate, John Lennon şi George Harrison, dar şi fostei mele soţii, Linda. Este o manieră de a relua contactul cu ei. Este trist, dar şi emoţional”, a declarat muzicianul britanic. Piesa “Here Today” de pe acest album a fost compusă în memoria lui John Lennon. “Mi-am dat seama, în versiunea filmată a cântecului, că ceea ce voiam să spun, în mod public, era faptul că îl iubesc. Trebuia să fac asta. Nu am putut să o fac la 18 ani, căci la acea vârstă nu îmi permiteam să plâng astfel şi nici să mă gândesc la astfel de lucruri... Însă acum pot să o fac”, a explicat acesta.

Noul album live semnat de Paul McCartney, în vârstă de 67 de ani, a fost înregistrat în timpul celor trei concerte pe care le-a susţinut, în iulie 2009, la City Field din New York, care a înlocuit fostul Shea Stadium, pe care trupa The Beatles a susţinut primul ei concert din sua, în 1965.