Noul album al lui Pink se va numi “Funhouse”

Cîntăreaţa americană Pink, recompensată cu un premiu Grammy, lucrează la un nou material discografic, ce va ieşi pe piaţă pe 28 octombrie şi se va numi “Funhouse”.

Primul single extras de pe noul album, care va apărea la casa de discuri LaFace/Zomba, “So What”, ocupă cea de-a 40-a poziţie în clasamentul Billboard\'s Pop 100 Airplay şi cea de-a 59-a în topul Pop 100. Piesa ar putea intra în clasamentul Billboard\'s Hot 100 săptămîna viitoare, datorită vînzărilor versiunii digitale, care a devenit disponibilă începînd de marţi. Pentru acest album, Pink a colaborat cu Butch Walker, Max Martin, Billy Mann şi EG White. Albumul “Funhouse” urmează celui apărut pe piaţă în 2006, intitulat “I\'m Not Dead”, care s-a vîndut în 1,3 milioane de exemplare în SUA. Recunoscută pentru stilul îndrăzneţ în care se îmbracă şi pentru sound-ul puternic, Pink a lansat primul album la vîrsta de 18 ani. Intitulat “Can\'t Take Me Home”, acesta a fost un material cu influenţe R&B. Următorul album de studio, “M!ssundaztood”, a beneficiat de ceva mai multe influenţe rock şi a fost lansat în 2001, fiind, pînă în prezent, cel mai bine vîndut material al său.

Pe numele său adevărat Alecia Moore, Pink, în vîrstă de 28 de ani, cunoscută a fi o militantă pentru drepturile animalelor, a vîndut aproximativ 25 de milioane de copii ale celor patru albume ale sale. Pink a participat la realizarea coloanelor sonore ale filmelor “Moulin Rouge” şi “Îngerii lui Charlie 2”.