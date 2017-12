Noul album al lui Robbie Williams, inspirat de extratereştri

Artistul britanic a petrecut două săptămîni la o bază de detectare a OZN-urilor, pentru a lucra la noul album, în speranţa de a lua contact cu civilizaţii extraterestre. Robbie Williams, care pretinde că a avut deja întîlniri de gradul trei, a petrecut două săptămîni la baza de la Trout Lake, în statul Washington, înarmat cu echipament video pentru detectarea extratereştrilor, timp în care a lucrat la noul său album. Cercetătorul Michael C. Luckman, director al Centrului pentru Cercetări Extraterestre din New York, a declarat că locul în care Robbie Williams a ales să compună este unul dintre cele mai cunoscute situri de observare a vieţii extraterestre. Expertul s-a oferit să îl ajute pe Robbie Williams să se pregătească pentru întîlnirea cu extratereştrii prin sporirea puterilor psihice ale artistului, printr-o procedură folosită şi cu astronauţii de la NASA, ce presupune conectarea la o maşinărie care acţionează asupra creierului. Michael C. Luckman l-a numit recent pe Robbie Williams “ambasador pentru extratereştri” şi consideră că artistul va iniţia o nouă religie în onoarea acestora.