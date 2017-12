Noul album al lui Sean „Diddy” Combs, o provocare pentru fani

Rapperul american Sean „Diddy” Combs crede că fanilor nu le va plăcea noul său album, intitulat „Last Train To Paris”, deoarece şi-a asumat o serie de riscuri artistice odată cu acest proiect. Starul crede că noul său material discografic reprezintă o distanţare clară faţă de muzica sa de până de curând, precum precedentul său album, „Press Play\"” din 2006. Diddy şi-a descris următorul disc ca având un sound „electro-hip-hop-soul-funk”. Rapperul este sigur că, odată cu acest proiect, îşi va pierde o parte din fani, însă aceste riscuri trebuia să şi le asume. „Este unul dintre cele mai artistice proiecte în care am fost vreodată implicat”, a mărturisit acesta. „Există o posibilitate ca multora să nu le placă ce-ai avut tu în cap. Eu mi-am asumat aceste riscuri”, a continuat rapper-ul. Albumul „Last Train to Paris” va fi lansat în primăvara lui 2010.