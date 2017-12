Noul album al trupei The Cure va fi lansat în octombrie

Îndelung aşteptat de fanii formaţiei, noul album al trupei The Cure va fi lansat pe data de 14 octombrie sub titlul “4:13 Dream”. Materialul discografic, care iniţial trebuia să apară pe piaţă în vara anului trecut, a fost precedat de lansarea unei serii de single-uri, în fiecare zi de 13 a ultimelor patru luni. Piesele “The Only One”, “Freakshow”, “Sleep When I\'m Dead” şi “The Perfect Boy” vor fi incluse şi pe un EP de remixuri, intitulat “Hypnagogic States”, ce va fi lansat pe 13 septembrie. Remixurile vor fi realizate de trupele 30 Seconds to Mars, Jade Puget, de la AFI (A Fire Inside), Gerard Way de la My Chemical Romance, Pete Wentz de la Fall Out Boy şi Patrick Stump and 65 Days Of Static, iar comisioanele provenite din drepturile de autor vor fi donate Crucii Roşii.

The Cure este o trupă britanică de rock, înfiinţată în anul 1976, în Sussex. Formaţia a experimentat, de-a lungul timpului, mai multe formule, însă Robert Smith, solistul, chitaristul şi principalul compozitor al trupei, celebru pentru apariţiile sale cu părul tapat, ten palid, ochi înnegriţi cu tuş şi buze rujate puternic, a reprezentat întotdeauna o constantă. În prezent, The Cure îi mai are în componenţă pe Simon Gallup (chitară bass, clape, backing vocals), Porl Thompson (chitară, clape) şi Jason Cooper (tobe, percuţie).