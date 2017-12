Noul album lansat de Beyonce se va intitula ”4”

Cântăreaţa americană Beyonce a anunţat că cel de-al patrulea album de studio al său se va intitula ”4”, iar acest titlu i-a fost sugerat de către fani. ”Oriunde mă uitam, vedeam că ei îi spun 4”, a declarat cântăreaţa americană într-un interviu acordat revistei ”Billboard”. ”Aveam un cu totul alt concept şi un cu totul alt titlu, dar constatam de fiecare dată că fanii iubeau titlul ”4” şi apoi mi-am spus că ar fi un lucru cu adevărat drăguţ să îi las să aleagă ei titlul noului meu album”, a adăugat Beyonce. Numărul patru are şi numeroase semnificaţii de ordin personal pentru Beyonce. ”Cu toţii avem numere speciale în vieţile noastre, iar 4 este numărul meu. Este data la care m-am născut. Ziua de naştere a mamei mele şi cele ale multora dintre prietenii mei sunt tot pe data de 4. Iar eu m-am căsătorit pe 4 aprilie”, a explicat cântăreaţa americană.

Beyonce a declarat că cele mai multe dintre piesele incluse pe noul ei album au fost inspirate de muzica lui Fela Kuti, considerat un pionier al stilului afrobeat. ”Am înregistrat peste 60 de cântece: tot ce îmi doream să încerc, am încercat. Am fost inspirată de Fela Kuti. Am înregistrat cu grupul din Fela, musicalul de pe Broadway inspirat din viaţa acestui muzician, timp de câteva zile. Ceea ce am învăţat de la Fela este libertatea artistică”, a adăugat artista americană. Noul album ”4” va fi lansat pe piaţă în luna iunie. Precedentul material de studio înregistrat de Beyonce s-a intitulat ”I Am... Sasha Fierce” şi a fost lansat în 2008.