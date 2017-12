Trupa Green Day va lansa un album live pe suport CD/DVD, intitulat ”Awesome As F..k”, pe data de 22 martie. Acest material, al cărui titlu a fost anunţat la începutul săptămânii, de membrii grupului Green Day, printr-un trailer postat pe site-ul YouTube, a fost înregistrat în timpul turneului mondial 21st Century Breakdown, susţinut de trupa americană în perioada 2009 - 2010. Filmările pentru DVD au fost realizate cu ocazia concertelor susţinute de Green Day în Japonia, în ianuarie 2010. Green Day a anunţat prima oară că lucrează la un nou album în august 2010, cu ocazia unui concert în oraşul american Denver. ”Awesome As F..k” este cel de-al doilea live set al grupului, după ”Bullet in a Bible”, lansat în 2005. Cel mai recent album al trupei Green Day, intitulat „21st Century Breakdown”, a fost lansat pe piaţă în 2009 şi s-a vândut în peste un milion de copii.