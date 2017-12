Noul album Metallica, în cutii… de cereale

Lars Ulrich, toboşarul trupei Metallica, a anunţat că formaţia din care face parte ar putea să îşi distribuie următorul album plasându-l în interiorul cutiilor cu cereale. Trupa americană, care şi-a încheiat contractul cu casa Warner în 2011, se află în căutarea unor metode noi pentru a-şi lansa viitoarele albume şi single-uri. Lars Ulrich a mai dezvăluit faptul că formaţia din care face parte lucrează deja la piesele care vor fi incluse pe următorul ei album. Alături de colegii săi, Lars Ulrich îşi doreşte să exploreze metode netradiţionale de distribuţie pentru viitoarele albumele Metallica. “La un moment dat, ne vom dori să împărtăşim creaţiile noastre cu oamenii care vor să le asculte. Trebuie să descoperim în ce fel vrem să facem acest lucru, de la a oferi discul în cutii cu cereale şi până la a-i face pe oameni să meargă în mâini pentru el. Am putea alege o metodă nebunească”, a declarat acesta.

Ultimul album pe care Metallica l-a lansat şi distribuit în colaborare cu casa Warner a fost “Lulu”, o colaborare cu muzicianul Lou Reed, care a ajuns în magazine în 2011. În această perioadă, membrii grupului american sunt pe cale să definitiveze line up-ul festivalului Orion Music + More, înfiinţat de ei, care se va desfăşura la Bader Field din Atlantic City, în perioada 23-24 iunie. Arctic Monkeys, Best Coast, Avenged Sevenfold, Modest Mouse şi Fucked Up sunt doar câteva dintre trupele care au fost deja anunţate. Trupa Metallica va cânta în calitate de cap de afiş la Download Festival în vara acestui an şi va susţine o serie de concerte în Europa, unde va interpreta în întregime celebrul album “Metallica” din 1991, denumit “The Black Album”.