Noul album Oasis, în exclusivitate mondială pe MySpace

Cu cîteva zile înainte de punerea în vînzare, prevăzută pentru data de 6 octombrie, cel mai nou album al trupei britanice Oasis va fi difuzat în exclusivitate mondială pe site-ul de socializare MySpace. Difuzarea în exclusivitate mondială a materialului discografic intitulat “Dig Out Your Soul”, al şaptelea album al trupei Oasis, exclude Danemarca, Hong Kong şi Olanda. Fanii vor putea asculta cele 11 piese de pe album pe adresele de internet http://music.myspace.com/ sau www.myspace.com/oasis, începînd din după-amiaza zilei de miercuri, 1 octombrie. Primul extras de pe acest material discografic, “The Shock of the Lightning”, a fost lansat pe 29 septembrie. Acesta este primul album apărut de la “Don’t Believe The Truth”, în 2005. Trupa Coldplay a făcut o ofertă similară fanilor săi pentru albumul “Viva La Vida”.