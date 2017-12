Noul album Rihanna se va intitula ”Anti”

Cântăreața Rihanna a dezvăluit coperta celui de-al optulea său album de studio într-o galerie de artă din Los Angeles, California, și a anunțat că acesta se va intitula ”Anti”. Coperta noului album include o imagine abstractă a Rihannei de când era mică, purtând o coroană care îi acoperă ochii, pe un fundal roșu aprins, ce contrastează cu fotografia în alb și negru a artistei. ”Este coperta mea favorită dintre toate pe care le-am făcut”, a declarat Rihanna, precizând că ”tema copertei este legată de faptul că, de multe ori, orbii sunt cei care văd mai bine”. Coperta este o creație a artistului Roy Nachum, a explicat ulterior Rihanna pe Instagram.

Încă nu există o dată oficială de lansare a noului album, dar artista a scris pe contul său că va fi în curând. Se așteaptă ca ”Anti”, titlu pe care l-a ales pentru spiritul său rebel și pentru că îi place să facă lucrurile pe dos, după cum a explicat ea, să includă piese ca ”American Oxygen” și ”Bitch Better Have My Money”.

Rihanna a apărut săptămâna trecută pe coperta revistei ”Vanity Fair” și, deși nu a dat alte detalii privind albumul, mentorul ei, rapperul Jay Z, a dezvăluit că artista a amânat lansarea lui pentru că vrea să fie perfect. Anteriorul album al Rihannei, ”Unapologetic” (2012), a cuprins cântece de succes, precum ”Diamonds”, ”Stay” și ”Right Now”.

