Noul album U2, piratat online înainte de lansare

Albumul trupei irlandeze “No Line On The Horizon”, care va fi lansat oficial pe data de 2 martie, a fost deja descărcat ilegal, de pe site-ul Pirate Bay, de către mii de fani ai trupei. În primele zece ore de disponibilitate pe Internet, albumul a fost copiat ilegal de nu mai puţin de 100.000 de navigatori. Înaintea lansării oficiale, U2 nu a trimis copii ale albumului către mass-media, însă a organizat audiţii private, unde jurnaliştilor le-a fost interzis să folosească orice aparatură de înregistrare, inclusiv telefoanele mobile. Toate aceste măsuri au fost luate de trupă tocmai pentru a evita piratarea discului.

Cel mai recent album al trupei U2 întruchipează atît speranţele, cît şi temerile industriei muzicale aflate în plină criză, care încearcă să blocheze tentativele de piratare şi să diversifice oferta comercială, pentru a atrage mai mulţi cumpărători. Albumul ”No Line On The Horizon”, produs de Island / Universal, va fi lansat vineri mai întîi în Franţa şi în Irlanda, ţara de origine a trupei, luni în cele mai multe ţări de pe mapamond şi marţi în America de Nord. Pentru casele de discuri, însă, încercarea de a evita pirateria seamănă de multe ori cu încercarea de a scoate apa de pe Titanic cu un degetar. De această dată, piratarea pieselor a fost făcută de un site australian, deţinut de Universal. Acest site ar fi oferit albumul spre descărcare cu plată, pentru două ore, cu zece zile înainte de lansarea oficială. Pe forumurile fanilor U2, utilizatorii au acuzat casa de discuri Universal că a orchestrat chiar ea această scurgere de informaţii, pentru a crea un vîlvă în jurul albumului, care ar fi fost piratat oricum, imediat după lansare. Albumul va fi lansat în cinci formate şi la preţuri diferite: CD standard, digipack cu un film, format revistă cu 64 de pagini cu un CD, format cutie de CD-uri, DVD-uri, carte şi poster şi, în sfîrşit, pe vinil. Această strategie comercială reflectă voinţa conducătorilor din industria muzicală să îşi diversifice ofertele către consumatori, pentru a pune capăt crizei majore din vînzările de CD-uri.

În ton cu situaţia de criză economică şi de schimbare a mentalităţilor, trupa americană Nine Inch Nails şi-a lansat albumul fără ajutorul vreunei case de discuri, l-a scos la vînzare pe site-ul oficial al formaţiei, în formate diferite: descărcare gratuită a nouă din cele 36 de piese, cinci dolari pentru a descărca toate cele 36 de piese, zece dolari pentru un dublu CD, 75 de dolari pentru un album Deluxe şi 300 de dolari pentru versiunea Ultra Deluxe, ce conţine dedicaţii şi autografe. Profitul obţinut de trupa Nine Inch Nails a atins 1,6 milioane de dolari într-o săptămînă, iar albumul a ajuns în fruntea clasamentului descărcărilor pe Amazon.com în anul 2008, chiar dacă oferta de bază era gratuită. Aceeaşi teorie ar fi putut să se aplice şi în cazul albumului ”No Line On The Horizon”, în ciuda pirateriei. În plus, turneele şi concertele live rămîn în continuare bine remunerate. Trupa U2, sub contract cu organizatorii de concerte Live Nation, va anunţa în curînd un nou turneu mondial.