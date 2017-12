Noul bacalaureat, mai accesibil pentru elevi?

Potrivit declaraţiilor primului ministru, Emil Boc, examenul de bacalaureat cu trei probe scrise, din care Limba şi literatura română va fi probă obligatorie, restul fiind stabilite în funcţie de profilul liceului, ar putea intra în vigoare începînd cu anul şcolar 2009-2010. „Bacalureatul se va desfăşura pe trei probe - una obligatorie, care este Limba română, şi două probe, una opţională şi una în funcţie de profilul liceului. Am discutat cu ministrul Educaţiei, Ecaterina Antonescu, şi cred că această decizie de modificare a bacalureatului ar trebui să o aplicăm începînd chiar cu acest an şcolar”, a precizat premierul Emil Boc. El a adăugat că, o decizie în acest sens va fi luată în şedinţa de săptămîna viitoare a Guvernului. Ministrul Educaţiei, Ecaterina Andronescu, declara miercuri, înaintea şedinţei de Guvern, că are pregătită o ordonanţă privind bacalaureatul din anul şcolar 2009-2010, în cazul în care Codul educaţiei nu va fi adoptat în timp util, respectiv pînă în 15 septembrie. Potrivit proiectului de ordonanţă, examenul de bacalaureat se va da în anul şcolar 2009-2010 aşa cum prevede Codul educaţiei, respectiv două probe orale în cursul anului şi trei probe scrise la sfîrşitul clasei a XII-a. Astfel, toţi candidaţii clasei a XII-a ar urma să susţină obligatoriu proba la Limba română scris. A doua probă este la Matematică, pentru filiera tehnologică, real şi o parte din vocaţional şi Istorie, pentru uman şi cealaltă parte din vocaţional. A treia probă este una la alegere între Fizică, Biologie, Chimie sau Informatică pentru real, tehnologic şi o parte din vocaţional, iar pentru uman şi cealaltă parte din vocaţional, la alegere între disciplinele socio-umane, respectiv Geografie, Logică, Filosofie, Psihologie, Economie. Totodată, pe parcursul anului şcolar, în semestrul al II-lea, elevii claselor a XII-a vor susţine obligatoriu două teste de competenţă, unul de competenţă lingvistică (limbi moderne), iar al doilea de competenţă în comunicare (limba română). Aceste teste vor fi notate cu calificative. În plus, la alegere, candidaţii pot susţine şi un test de informatică, pentru care vor obţine un certificat. „Susţinerea probelor orale în timpul clasei a XII-a este o soluţie mai bună pentru elevi. Proba orală la limba şi literatura română este o probă de comunicare şi nu este foarte dificilă. Din acest punct de vedere, nu contează dacă este susţinută în timpul clasei a XII-a sau la sfîrşitul acesteia. Este preferabil pentru elevi ca proba să fie susţinută în timpul anului şcolar, pentru că scapă de emoţiile prezentării în faţa unei comisii străine”, a declarat profesorul de Limba şi literatura română, Laura Rizu, cadru didactic al Colegiului Naţional „Mircea cel Bătrîn” din Constanţa.