Noul Bundestag, mai mare şi mai scump

Noul Bundestag îi va costa pe contribuabilii germani 60 de milioane de euro în plus în fiecare an, după ce numărul de membri a crescut de la 631 la 709, relatează miercuri dpa, citând cotidianul Bild. Mai exact, creşterea numărului de deputaţi federali va determina o majorare cu 9,8% a cheltuielilor acestui for, care vor ajunge la un total de 955,64 milioane de euro în noul proiect de buget, în cea mai mare parte fiind alocaţi pentru plata membrilor parlamentului şi activitatea grupurilor de partide.

Bild menţionează că, în comparaţie cu precedentul buget, aferent unui Bundestag mai mic, în noul proiect cheltuielile cu angajaţii cresc cu 27 milioane de euro, ajungând la 239,6 milioane. De asemenea, indemnizaţiile scutite de impozit ale deputaţilor se majorează cu 4,1 milioane de euro. Preşedintele Bundestag, Wolfgang Schaeuble - fost ministru de finanţe cunoscut pentru un control strict asupra cheltuielilor guvernamentale -, a criticat vehement creşterea numărului de parlamentari şi a pledat din contră pentru reducerea sa, propunând o modificare a legii electorale în acest scop. Bundestagul "trebuie să admită faptul că nivelul său de acceptare în rândul opiniei publice va avea de suferit dacă nu se schimbă", a declarat recent Schaeuble, citat de Sueddeutsche Zeitung.