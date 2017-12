Noul Cod Penal, mai dur decât cel vechi

Procurorul general al României, Tiberiu Niţu, spune că, deşi în spaţiul public noul Cod Penal a fost catalogat drept „Raiul infractorilor”, actul normativ este „mult mai dur” decât cel pe care l-a înlocuit. “Nu trebuie să fim închistaţi sau să ne sperie noul Cod. (…) Am tot auzit în spaţiul public: “Noul Cod, raiul infractorilor”. Nu este aşa. Am publicat şi pe site-ul Ministerului Public o notă de studiu prin care demonstrăm cu argumente juridice că nu este aşa. Noul Cod, la o analiză extrem de atentă, este mult mai dur decât vechiul Cod, chiar dacă pedepsele sunt mai mici”, a spus Tiberiu Niţu, la finalul şedinţei plenului Consiliului Superior al Magistraturii (CSM). Acesta a argumentat: “În caz de concurs şi de recidivă, eşti obligat, ca judecător, să dispui spor, ceea ce până acum nu exista. Să nu uităm că sunt cauze de întrerupere mult mai multe. Practic, orice act faci întrerupe cursul prescripţiei. Înainte, doar dacă făceai acte ce trebuiau comunicate învinuitului, acestea întrerupeau cursul prescripţiei. Să facem o analiză ştiinţifică a acestor Coduri şi vom vedea că ele sunt Coduri europene, sunt Coduri care pot fi aplicate. Bineînţeles, există anumite neclarităţi…”, a adăugat Tiberiu Niţu. Procurorul general a mai precizat că noile Coduri ne apropie de modelul european. “Aparent, putem spune, cu privire la mai multe instituţii, că ne-ar putea produce probleme, dar trebuie să nu uităm că aceste Coduri (Penal şi de Procedură Penală - n.r.) vin cu noi strategii şi viziuni europene. Colegii noştri care au lucrat la aceste Coduri de-a lungul timpului nu au inventat ei instituţii, ci au studiat ce se întâmplă în statele Uniunii Europene. Încercăm să ne adaptăm şi noi. Dacă nouă ne place să mergem la Paris sau la Viena, trebuie să facem în aşa fel încât şi Justiţia din ţara noastră să fie ca la Paris şi ca la Viena”, a mai spus Tiberiu Niţu.