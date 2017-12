Noul Cod Rutier ajunge în Parlament

Noul Cod Rutier a fost aprobat, ieri, de Guvern, sub forma unui proiect de lege, şi transmis spre dezbatere Parlamentului, urmând astfel să intre în vigoare doar după ce va fi avizat şi de către parlamentari. Premierul Victor Ponta a anunţat, la rândul lui, că proiectul noului Cod Rutier va fi transmis spre dezbatere Parlamentului pentru a face parte dintr-o „asumare comună“. „Astăzi (n.r - ieri) trimitem Codul Rutier spre Parlament. Vreau să văd foarte clar o implicare a tuturor - nu vreau să fie, dom'ne, „Codul lui Stroe şi al lui Ponta” şi toată lumea contra. Eu vreau să fie vorba despre o asumare comună a lucrurilor esenţiale pe care trebuie să le rezolvăm cât mai rapid, şi anume, siguranţă mai mare pe drumuri, sancţiuni mai dure pentru cei care încalcă legea şi aplicarea amenzilor. Eu sunt convins că această asumare comună va avea loc foarte repede, dacă nu, am discutat cu domnul Stroe şi o să ne asumăm doar noi doi, o să fim doar noi doi cei răi şi toţi ceilalţi - buni, dar eu cred că interesul de a avea străzi mai sigure şi pedepse care se aplică este un interes comun şi vreau să cred că Parlamentul ne va sprijini în acest sens“, a spus Ponta, în şedinţa de Guvern. În urmă cu o săptămână, Guvernul a amânat, pentru a doua oară, adoptarea noului Cod Rutier, pentru a clarifica detaliile tehnice de constituire a contului unic în care să fie vărsate toate sumele încasate din amenzile percepute pentru contravenţii şi infracţiuni. Victor Ponta a mai declarat că efectele noului Cod Rutier asupra scăderii numărului de accidente vor fi analizate după o anumită perioadă, respectiv în câteva luni, un an sau doi ani, pentru eventuale adaptări. Conform ultimelor modificări, sumele aferente amenzilor percepute pentru contravenţii rutiere vor fi vărsate într-un cont unic deschis la Trezorerie.