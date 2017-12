Noul Cod Rutier din Italia i-a luat la țintă pe rezidenți

Camera Deputaţilor de la Roma a votat, pe 9 octombrie 2014, noul Cod Rutier, prezentat ca proiect de lege încă din august 2013. Aprobat cu 246 de voturi ˮpentru“ şi nouă ˮîmpotrivă“, textul trebuie acum să fie aprobat în Senat şi este de aşteptat ca noul Cod să intre în vigoare în primăvara lui 2015, potrivit stiridiaspora.com. Noile norme se referă şi la maşinile înmatriculate în alte țări decât Italia. Cei care sunt rezidenţi în Italia de peste un an şi au maşina înregistrată pe numele lor în străinătate trebuie să o înmatriculeze în acest stat, conform noului articol 132 bis, scriu jurnaliștii de la "Gazeta Românească". Până acum se prevedea că maşinile înmatriculate în străinătate au voie să circule în Italia maximum un an, apoi trebuie reînmatriculate, însă pentru autoturismele din UE nu era clar cum se poate face acest calcul, având în vedere că nu mai există control la graniţe. Această incertitudine a fost înlăturată printr-o circulară ministerială, din 24 octombrie 2007, prin care se stabileşte că perioada de un an decurge de la data în care proprietarul vehiculului a obţinut prima rezidenţă în Italia. Rezidenţii în Italia care circulă cu vehicule înmatriculate în alte state UE trebuie să fie în măsură să dovedească legalitatea deţinerii maşinii. În caz contrar, se prevăd amenzi de până la 335 de euro şi ridicarea cărţii de circulaţie a vehiculului.