„Noul Drum al Mătăsii, cheia stabilităţii mondiale“

Preşedintele Comisiei de politică externă a Senatului, Mircea Geoană, a declarat, vineri, că „Noul Drum al Mătăsii“, care leagă Europa de Levant şi Asia, reprezintă cheia evitării unei deplasări a interesului american către zona Asia-Pacific. Mircea Geoană a subliniat faptul că Noul Drum al Mătăsii a fost plasat de Oxford Analytica pe locul al doilea într-un top al priorităţilor pentru 2013. „Aceasta este cheia stabilităţii mondiale. Este cheia creşterii economice mondiale, cheia modului în care NATO, Statele Unite şi noi, România, vom face exit-ul din Afganistan. Este cheia modului în care vom putea să evităm o deplasare a interesului american către zona Asia-Pacific dinspre Coasta de Vest americană şi vom putea să spunem Europei şi aliaţilor noştri din spaţiul euro-atlantic că putem să ajungem în Asia pe ambele părţi ale globului şi că acest Drum al Mătăsii reprezintă un proiect de o importanţă strategică excepţională. Cred că avem capacitatea să contribuim cu „a piece of a puzzle“ la o ecuaţie extraordinar de importantă“, a declarat Geoană. El a menţionat faptul că Departamentul american de stat are o politică oficială legată de New Silk Road, la fel şi Rusia, China, Kazahstan, India şi Pakistan. (I.H.)