Noul Executiv va juca după cum cântă Parlamentul?

Instalarea la șefia Guvernului a unui politician care nu este lider de partid - Sorin Grindeanu - este privită cu rezerve de fostul premier Adrian Năstase. Într-o postare pe blogul personal, Năstase spune că formula noului Cabinet arată, dincolo de personalitatea celor desemnați, că „s-a schimbat „lanțul de comandă““. „Asta este și bine, și rău. Guvernul va funcționa sub ochiul mai atent al Parlamentului, dar și al Comisiei de la partid (PSD, n.r.). În felul acesta, deciziile vor fi mai bine „cumpănite“, dar libertatea de decizie a miniștrilor și a Guvernului va fi mai mică. Echipa guvernamentală se va ocupa, în principal, de administrarea unor obiective DEJA stabilite. Vom vedea... Rolul lui Sorin Grindeanu, după acomodare, va fi foarte important“, a scris Năstase, pe blogul personal. El a precizat că pe unii dintre viitorii miniștri îi cunoaște foarte bine, iar cu unii a colaborat în perioada în care a fost premier. „Teodor Meleșcanu, de exemplu, a fost secretar de stat în echipa mea, în perioada în care am fost ministru la Externe, între 1990 și 1992. Petre Daea - un profesionist excepțional - a fost în echipa mea, mai târziu, în perioada în care am condus Guvernul. Un buldog. Va avea un rol important în redinamizarea agriculturii și irigațiilor. De asemenea, Șerban Valeca. Este un bun specialist în domeniul cercetării nucleare. Pavel Năstase a condus o lungă perioadă de timp Academia de Studii Economice. Dar, interesant, el a condus și INA (Institutul Național de Administrație) de la momentul creării sale. Îl știu de multă vreme și pe Florin Iordache. Sunt convins că știe ce are de făcut la ministerul pe care îl va conduce“, a detaliat Adrian Năstase.

Potrivit acestuia, sunt și oameni mai tineri care vin din „rezerva de cadre“, care vor avea prilejul să dovedească faptul că alegerea lor a fost judicioasă. „Vom avea, în paralel, o accentuare a activității legislative, cu speranța normalizării vieții în domeniile economic, social, dar și al justiției (mă refer la eliminarea unor abuzuri). Și, sub acest aspect, rolul lui Liviu Dragnea va fi important. La fel și cel al lui Călin Popescu-Tăriceanu. Succes!“, a scris fostul premier.