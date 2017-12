Noul film din seria ”Piraţii din Caraibe”, un eşec?

Presa din Marea Britanie critică în termeni foarte aspri noua peliculă din seria ”Pirates Of The Caribbean”, care a avut premiera în acest sfârşit de săptămână, la Festivalul Internaţional de Film de la Cannes. ”Zgomotos şi plictisitor”. ”Mai puţin creativ decât campania de marketing ce i-a fost făcută”. ”Cu indulgenţă, o stea din cinci”. Acesta este tonul recenziilor primite de cele mai proaspete aventuri ale piraţilor care îl au în frunte pe Johnny Depp. Comentariile de după premieră conţin şi multe ironii înţepătoare. ”Johnny Depp a recunoscut că a semnat contractul pentru acest film înainte de a citi scenariul. Asta nu surprinde, mai ales că studiourile Disney i-au oferit 55 de milioane de dolari. Dacă, însă, ar fi citit scenariul, cel mai onorabil răspuns ar fi fost să se arunce în gura unui rechin şi, astfel, se ne facă tuturor o favoare”, scriu jurnaliştii de la ”Daily Mail”.

Chiar dacă este cel mai scurt dintre peliculele seriei, ”Pirates Of The Caribbean: On Stranger Tides / Piraţii din Caraibe: Pe ape şi mai tulburi” este considerat, tot de presa britanică, prea lung pentru un film a cărui acţiune nu are, în 136 de minute, profunzime şi răsturnări interesante de situaţie. Precedentul film al seriei a avut parte, la rândul său, de unele critici severe, însă, în ciuda acestora, a realizat încasări de aproape 960 de milioane de dolari, în 2007, fiind pe locul nouă în box office-ul mondial al tuturor timpurilor.