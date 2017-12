Noul ministru al Sănătăţii ia la picior spitalele din ţară!

Noul ministru al Sănătăţii Publice, Ion Bazac a trecut la treabă încă din prima săptămînă a mandatului său. El verifică personal modul în care funcţionează unităţile de primiri ale spitalelor judeţene. Oficialul a cerut autorităţilor de sănătate publică din ţară un raport complet asupra modului în care este pregătit sistemul de urgenţă să facă faţă în această perioadă. „Am vrut să verific personal dacă ceea ce am văzut pe hîrtie este real şi, împreună cu subsecretarul de stat pe probleme de urgenţă, Raed Arafat, am controlat atît unităţile de primiri urgenţe ale mai multor spitale judeţene, cît şi secţiile de terapie intensivă şi cele de neonatologie. Am găsit destule nereguli care nu ar fi trebuit să apară mai ales că, în aceste zile, nu ne confruntăm cu situaţii speciale. Săptămîna viitoarea vom prezenta un raport complet despre situaţia de pe teren şi despre măsurile pe care le vom lua”, a spus ministrul Sănătăţii, Ion Bazac. Demnitarul a mai declarat că, încă de la preluarea mandatului său, dezvoltarea sistemului de urgenţă este unul dintre obiectivele pe care noua echipă a ministerului le are în vedere.