Noul Opel Astra, vedeta weekendului

• WHO’S NEW IN TOWN? • Elegant, în costumul său modificat de inginerii germani după ultimele trenduri, cu linii ireproşabile, noul Opel Astra te întâmpină zâmbitor în “porţile deschise” ale showroom-ului Rădăcini Motors Constanţa. Cel mai nou model al gamei aduce în clasa compactă interpretarea proprie a conceptului de design premiat al mărcii, supralicitând, din perspectiva imaginii, ideea de hatchback. Rezultatul este uimitor: impetuozitate, eleganţă, stil! Rutina de a conduce maşina se transformă într-o experienţă extraordinară! Dincolo de aspect, din punctul de vedere tehnologic, noul Opel Astra este dotat cu şasiu mecatronic cu braţ Watts pentru puntea spate, cel mai avansat sistem de iluminare, o cameră frontală care recunoaşte semnele de circulaţie şi scaune cu cele mai avansate caracteristici ergonomice. “Gama de motorizări a noului Opel Astra include 4 variante pe benzină, (100 - 180 CP) şi 4 variante diesel (95 - 160 CP), toate fiind conforme cu normele de emisii Euro 5. Pentru a cunoaşte, a conduce şi, sunt convins, a te îndrăgosti de noul model Opel Astra, Rădăcini Motors Constanţa organizează evenimentul “Porţi deschise”. Orice participant la test-drive are şansa să devină unul dintre cei cinci câştigători ai unui nou Opel Astra. În plus, numai la Rădăcini Motors Constanţa puteţi comanda noul Opel Astra cu motor Euro 5 la un preţ special de lansare, începând cu 10.599 euro + TVA şi cinci ani garanţie! Mai mult, pentru orice achiziţie în leasing până la 31 ianuarie primiţi gratuit 6 luni de asigurare CASCO. De asemena, toţi clienţii Rădăcini Motors pot participa la o nouă tombolă şi pot câştiga un Opel Astra I, dar şi alte premii de fidelitate!”, a anunţat directorul Rădăcini Motors Constanţa, Florin Nicolae. Evenimentul “Porţi deschise” are loc sâmbătă (orele 9.00 - 18.00) şi duminică (10.00 - 16.00), la sediul Rădăcini Motors Constanţa, (importator autorizat Opel şi Chevrolet, situat pe b-dul Aurel Vlaicu nr. 186 B - zona Pod IPMC). Noul Opel Astra este maşina anului 2010 în România şi câştigătoare a premiului “Volanul de Aur” în Germania.