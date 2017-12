Noul prezentator al galei Oscar

Actorul de comedie Seth MacFarlane, creatorul serialului animat ”Family Guy”, a fost desemnat prezentatorul principal al galei de decernare a premiilor Oscar din februarie 2013. ”Suntem încântaţi că Seth MacFarlane va prezenta Oscarurile. Talentul său de actor corespunde perfect obiectivului nostru de a face ca această gală să fie amuzantă şi proaspătă”, au declarat producătorii galei, Craig Zadan şi Neil Meron. ”Este o onoare imensă”, a afirmat, la rândul său, Seth MacFarlane.

Creatorul ”Family Guy”, în care abundă umorul ireverenţios, a debutat recent ca regizor de lungmetraj, lansând comedia ”Ted”, ale cărei personaje principale sunt actorul Mark Wahlberg şi un urs de pluş impertinent. ”Family Guy” este un serial american despre o familie ce locuieşte într-o suburbie a oraşului Quahog, Rhode Island. Vieţile lor se învârt în jurul obiectelor şi ideilor din cultura populară încorporată în conversaţii şi evenimente. Serialul fost creat de Seth MacFarlane pentru reţeaua de televiziune Fox, în 1999. Succesul de care s-a bucurat serialul l-a determinat pe MacFarlane să lanseze alte două continuări animate ale show-ului, intitulate ”The Cleveland Show” şi ”American Dad”. Actorul american este însă şi un muzician foarte talentat. A susţinut concerte cu casa închisă la prestigioasele Royal Albert Hall din Londra şi la Carnegie Hall din New York şi a primit două nominalizări la premiile Grammy pentru albumul lui de debut din 2011, ”Music Is Better than Words”.

Cea de-a 85-a gală de decernare a premiilor Oscar va avea loc pe 24 februarie, în fostul Teatru Kodak din Los Angeles, denumit în prezent teatrul Dolby, după numele noului sponsor. Nominalizările vor fi anunţate pe 10 ianuarie.