Noul „Robor“, folosit și la creditele garantate de stat

Ministerul Finanțelor Publice (MFP) vrea să alinieze prevederile legale ca să se asigure de utilizarea noului indice de referință pentru toate creditele garantate de stat, modificând, printr-un proiect de act normativ, legislația specifică programelor guvernamentale cu garanția statului, pentru clarificarea modalității de aplicare a prevederilor noii OUG nr. 19/2019. Mai exact, va fi modificată HG nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului Prima Casă - se propune înlocuirea sintagmei privind referința la ROBOR cu noul indice calculat exclusiv pe baza tranzacțiilor interbancare la o anumită perioadă, la care creditorul adaugă marja de dobândă prevăzută în normele de aplicare, și anume rata dobânzii IRCC plus o marjă de maximum 2% pe an pentru creditele în lei. De asemenea, va fi modificată HG nr. 1053/2014 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2014 privind aprobarea Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi - se propune înlocuirea sintagmei privind referința la ROBOR cu noul indice de referință, la care creditorul adaugă marja de dobândă prevăzută în normele de aplicare astfel, rata dobânzii IRCC plus o marjă de maximum 3% pe an. Nu în ultimul rând, MFP va schimba si HG nr. 741/2018 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 50/2018 privind implementarea Programului guvernamental „INVESTEŞTE ÎN TINE“; și aici se propune înlocuirea sintagmei privind referința la ROBOR cu noul indice de referință calculat exclusiv pe baza tranzacțiilor interbancare la o anumită perioadă, la care creditorul adaugă marja de dobândă prevăzută în normele de aplicare astfel, rata dobânzii IRCC plus o marjă de maximum 2% pe an.