Noul sezon de streetball din România începe la Constanța

Baschetul 3x3 nu se oprește niciodată. Nici nu s-a încheiat bine sezonul precedent din Sport Arena Streetball Tour, care a stabilit echipa calificată pentru FIBA 3x3 World Tour la categoria Open Masculin, iar caravana baschetului spectacol se pune din nou în mișcare cu „Superbet Constanța Streetplay Cazino”, turneu care va conta pentru sezonul 2018. Conferința de presă premergătoare acestui eveniment s-a desfășurat miercuri după-amiază, la Hotelul „Sport” din Constanța, iar ultimele amănunte au fost oferite de către Mariana Solomon, directorul Direcției Județene pentru Sport și Tineret Constanța, de Andrei Talpeș, președintele Asociației Județene de Baschet Constanța, și de Alexandru Negraru, consilier DJST. Sâmbătă și duminică, de la ora 9.00, faleza din fața Cazinoului din Constanța va deveni pentru al treilea an consecutiv o arenă de baschet 3x3 cu două terenuri la standarde FIBA 3x3, unde 60 de echipe se vor lupta pentru premii în valoare de peste 15.000 de lei.

Câștigătoarea la categoria Open Masculin va primi un cec în valoare de 1.000 de euro, în timp ce învingătoarea la categoria Open Feminin va încasa 250 de euro, premiul pentru fete fiind oferit de către Federația Română de Baschet.

Înscrierile la turneul constănțean s-au încheiat în mai puțin de o zi. Fiecare dintre cei peste 200 de jucători înscriși vor primi un maiou oficial „Constanța Streetplay Cazino”, kitul de participare urmând a fi completat cu alte produse oferite de partenerii competiției.

Emil Teleagă aka AFO de la Subcarpați va fi invitatul special al serii de duminică la „Superbet Constanța Streetplay Cazino”, iar sâmbătă seară fanii vor avea parte de o demonstrație de kendama susținută de CRBL și de discipolii săi de la King Dama.

Demonstrații ale majoretelor de la Liceul cu Program Sportiv „Nicolae Rotaru” din Constanța, dar și momente de street dance oferite de trupele All in One Dance și New Force of Dance vor completa un weekend plin de distracție, animat de DJ Elis și MC Cosmin Petrescu.

„Superbet Constanța Streetplay” este un eveniment marca Sport Arena Streetball, organizat în parteneriat cu Asociația Terra Semper Fidelis Perspectivă pentru Viitor, Primăria Municipiului Constanța și DJST Constanța.